Lin-Manuel Miranda participa en la inauguración de la exhibición “De cartelera”

“De verdad que esta es mi primera vez viendo la exhibición. Para mí, siempre son conversaciones con mi tía Rosita. Ella me dice ‘¿tú tienes el Grammy de ‘Moana’ que lo puedas enviar a Vega Alta?, ¿Tú tienes unas fotos del set cuando estabas haciendo ‘Tick, Tick... Boom!’? Y ahora me toca ver el resultado de todas esas conversaciones”, comentó el compositor y dramaturgo de 44 años.

El director, dramaturgo y protagonista de musicales como "In The Heights" y "Hamilton" participó, junto a su padre, de la inauguración de la exhibición en la Galería Lin-Manuel Miranda.

El director y protagonista de los laureados musicales de Broadway “In the Heights” y “Hamilton” añadió que ya había escuchado y leído sobre la experiencia de los fanáticos que han hecho recorridos virtuales y presenciales en la galería. Hoy, al reencontrarse con memorabilia de películas como “200 cartas”, por ejemplo, lo hacía sentir “feliz y honrado”.

“Yo escribí las canciones de ‘Encanto’ durante la pandemia. Esa película fue casi totalmente hecha en la casa de los animadores y los artistas creativos envueltos en ella. Creo que no es accidente que una canción sobre qué cosas puedes hablar con tu familia y qué cosas no se pueden hablar, haya sido la que pegó. Todos tenemos nuestra versión de ‘We Don’t Talk About Bruno’ en nuestra casa”, comentó sobre el premio Grammy que se exhibe en una de las paredes.