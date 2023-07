Entre las muchas ambiciones y proyectos de Lin-Manuel Miranda, se destaca su deseo de hacer su galardonado y celebrado musical “Hamilton” en español.

Aunque no ha habido algún anuncio formal al respecto, así lo confirmó el propio Miranda en entrevista con Luis Alberto Ferré Rangel, principal Oficial de Innovación Social del Grupo Ferré Rangel, para una edición especial del pódcast “En PR”, desde la Galería Lin-Manuel Miranda, en el Pueblo de Vega Alta.

“No tenemos planes, pero la próxima vez que ‘Hamilton’ regrese a Puerto Rico va a ser en español. Estamos empezando ese proceso de hacer la traducción que coge mucho tiempo, pero eso es muy importante para mí”, sostuvo Lin-Manuel.

Durante la entrevista, tanto el artista como su padre, Luis Miranda, reflexionaron sobre el legado de la obra de Lin-Manuel, destacando, en especial, a “Hamilton”, que recientemente culminó la gira de una de sus compañías nacionales en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

Luis Miranda relató parte de lo que comprendió estando en el show durante la noche en que el espectáculo recibió la certificación de Disco Diamante por haber vendido más de 10 millones de copias, marcando la primera vez en la historia de Broadway que un álbum de reparto logra una certificación Diamante otorgada por la Recording Industry Association of America (RIAA).

“Haber estado allí (esa noche) me enseñó a mí que ‘Hamilton’ ha trascendido Lin-Manuel. Cuando vinimos la primera vez, Lin-Manuel hizo cada una de las funciones. Era un momento distinto. Pero (esa noche) nos sentamos a ver la obra y cuando sale alguien que Puerto Rico no conoce (haciendo de) Hamilton, tiene una ovación enorme. Nada más que dicen el nombre ‘Alexander Hamilton’, y hay una ovación enorme y ovaciones a través del musical. Lo que para mí como que me enseñó que esto es como parte ahora de la fibra artística de Puerto Rico”, sostuvo el patriarca de los Miranda.

La entrevista en su totalidad ya se encuentra disponible, tanto en audio como en video, en todas las plataformas de pódcast.