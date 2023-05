Lin-Manuel Miranda es una máquina de trabajo. Por la pasada década, su nombre ha estado atado a algunos de los proyectos más exitosos de Broadway y Hollywood. Balancea una cantidad incontable de sombreros sobre su cabeza, fungiendo como productor, actor, guionista, compositor, activista y director; a veces individualmente, muchas otras a la vez. Es innegable que su capacidad creativa es sorprendente.

De cara al regreso a Puerto Rico de “Hamilton”, su musical más exitoso, Miranda dialogó con El Nuevo Día sobre una exhibición dedicada al mismo en la galería que lleva su nombre en el pueblo natal de su padre, Vega Alta, al igual que sobre el legado de su ya legendaria pieza teatral.

“Cuando trajimos ‘Hamilton’ a Puerto Rico estaba como bajo la sombra del huracán María. Queríamos levantar fondos para artistas y organizaciones artísticas en la isla, que siempre quedan rezagadas durante los esfuerzos de ayuda. Así empezamos nuestra colaboración al Fondo Flamboyán para las Artes. Hemos continuado nuestra asociación por todos estos años y me siento muy orgulloso del trabajo increíble que los artistas puertorriqueños hacen en la isla con la ayuda de la fundación”, explicó a través de una videollamada. De fondo, uno de sus premios Emmy reposaba sobre un tablero.

“Nosotros planificamos estas giras con años de anticipación y nos dimos cuenta de que teníamos la oportunidad de regresar. Así que este será el cierre de esta gira. Es su última parada y el fin de tres años en la calle para esta increíble compañía. Y gracias a eso podremos recaudar más fondos para la Fundación Flamboyán”, expresó.

“Hamilton” subirá a escena del 13 al 25 de junio en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes “Luis A. Ferré” de Santurce.

“Hamilton La Exhibición” cuenta a través de fotos, premios, vestuarios originales, videos y otros objetos únicos, parte de la historia de la obra musical Broadway más importante y aclamada de nuestros tiempos. De esta manera reconectan con el público que ha sido parte del proceso de evolución del musical, desde la conceptualización de la idea original hasta convertirse en un fenómeno sin precedentes.

Ocho años después de su estreno, Miranda reflexionó sobre el legado de su trabajo, al igual que las diferentes formas en que ha impactado a distintos públicos en ese tiempo.

“Uno de los temas principales de ‘Hamilton’ es esa letra que el personaje de George Washington canta “no tienes el control/quién muere/quién vive/quién cuenta tu historia”. Y ese tema emergió porque me di cuenta mientras escribía que la versión de Hamilton de una biografía es diferente a esta otra. Sus enemigos lo caracterizaban de una forma, al igual que sus aliados y su esposa. Existen tantas verdades diferentes como existen personas diferentes en el mundo. Y eso es lo que creo que más me enorgullece de este show, que aun cuando los tiempos cambian, siempre hay algo en él que tiene algo que decir sobre el momento”.

Miranda también tiene presente el impacto simbólico y social de su obra, al igual que la facilidad con la que sus temas se adaptan a cualquier época.

“Cuando llevamos ‘Hamilton’ la primera vez, poco tiempo después de los huracanes Irma y María, la canción ‘Hurricane’ (Huracán) tuvo un impacto diferente. Esa canción nunca fue algo muy emocional, pero yo podía escuchar a personas en el público llorando, todavía enfrentándose a los efectos de los huracanes. No sé cómo vaya a reverberar en este momento, hay que estar en la audiencia para saberlo. Creo que eso es lo que lo hace increíble. Pude ver cómo nos caracterizaban como un show de la era de Obama y después, cuando Trump se hizo presidente, nos convertimos en esta otra cosa y las letras de nuestras canciones se usaban en pancartas protestando su inauguración”, dijo.

“Me siento orgulloso de que este espectáculo le habla a las personas en tiempos diferentes y que todavía tiene algo que decir, no importa en qué momento de la historia estamos entrando”.

“The Little Mermaid” y su futuro inmediato

Uno de los proyectos más recientes de Miranda es el esperado “remake” de la película clásica de Disney, “The Little Mermaid”. Miranda estuvo atado al proyecto desde 2019, pero la producción sufrió atrasos dramáticos como consecuencia de la pandemia.

“Ese es, probablemente, el proyecto más retrasado por la pandemia de COVID-19 de todos los proyectos retrasados por la pandemia. Escribí esas canciones mientras filmábamos ‘In the Heights’. Así que me siento muy emocionado. Trabajar con Alan Menken (compositor de las canciones originales) fue un absoluto placer. El equipo detrás de todo son compositores increíbles y músicos increíbles. Se sientan frente al piano y todas estas cosas increíbles comienzan a brotar desde el primer intento. Así que mi trabajo es estar presente y tratar de escribir tan rápido como sus dedos. Y eso fue un reto muy divertido”, expresó sobre su colaboración más reciente con el estudio Disney.

“Fue un placer hacerlo porque ‘The Little Mermaid’ era mi película mientras crecía. Fue la película que me hizo enamorarme de los musicales”.

Habló, además, sobre algunos de sus proyectos recientes y su futuro inmediato. “Ahora mismo me estoy dedicando a escribir el próximo show. Pero también estamos en solidaridad con el Writers Guild of America en su huelga. Obviamente, estoy en solidaridad porque soy guionista y estoy del lado de los escritores en este debate. Así que al no haber escritura para películas y series en este momento, me da la oportunidad de regresar al piano y empezar a trabajar en mi próxima pieza de teatro. Así que he estado silenciosamente trabajando en eso. No sé si acabe en un año o en cinco años desde este punto”.

Recuerda su trabajo con Dayanara Torres

Quizás uno de los proyectos menos recordados de Lin-Manuel Miranda es la película “200 Cartas”, filme que protagonizó junto a Dayanara Torres. Sin embargo, Miranda recuerda con humor y cariño su experiencia trabajando junto a la ex Miss Universe 1993, quien este domingo celebra 30 años de haber obtenido este título de belleza.

“Hicimos esa película mucho antes de ‘Hamilton’, así que fue una película bien ‘indie’. Dayanara era como nuestro permiso para filmar en Puerto Rico”, recordó entre risas. “Si no nos daban acceso a algún lugar, le pedíamos que hablara con el guardia o con quien estuviera y cuando la veían siempre era ‘por supuesto, claro que sí Miss Universe, pase por aquí’. Así que ella es realmente la razón por la que pudimos hacerla en gran medida, porque ella es tan amada en la isla. Me siento muy orgulloso de ese filme. Tuvimos un verano increíble trabajando en ella y tengo muchos cálidos recuerdos. Ella es nuestra por siempre Miss Universe. Todavía mantenemos comunicación al día de hoy”.

