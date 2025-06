Suenan nombres para sustituir a Zuleyka Rivera en “Miss Universe Latina: el reality”

Anoche, durante la apertura de la gala, la presentadora mexicana Jacky Bracamontes informó que la Miss Universe 2006 no seguiría en el formato. Hasta el momento, de igual forma, Rivera no se ha expresado al respecto.

“Anoche, Zuleyka no estuvo de acuerdo con los comentarios de los jueces y decidió no permanecer en el resto del episodio. Tengo que comunicarles a ustedes, nuestra audiencia, y especialmente a las integrantes del equipo Rubí, que Zuleyka no continuará en su puesto como capitana. Desde aquí le deseamos, por supuesto, siempre lo mejor. A las candidatas del equipo Rubí les pedimos que tomen esto como uno más de los desafíos que van a encontrar en el camino hacia la corona”, anunció Bracamontes.