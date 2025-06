Telemundo confirma la salida de Zuleyka Rivera de “Miss Universe Latina: el reality”

Luego de abandonar abruptamente el set de grabación de “Miss Universe Latina: el reality” la noche del lunes, la exreina de belleza boricua Zuleyka Rivera no continuará como parte del proyecto de Telemundo , según se anunció al comienzo del programa.

“Anoche, Zuleyka no estuvo de acuerdo con los comentarios de los jueces y decidió no permanecer en el resto del episodio. Tengo que comunicarles a ustedes, nuestra audiencia, y especialmente a las integrantes del equipo Rubí, que Zuleyka no continuará en su puesto como capitana. Desde aquí le deseamos, por supuesto, siempre lo mejor. A las candidatas del equipo Rubí les pedimos que tomen esto como uno más de los desafíos que van a encontrar en el camino hacia la corona”, expresó la presentadora, Jackeline Bracamontes.