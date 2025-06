¿Zuleyka Rivera se va de “Miss Universe Latina: El reality”? Esto pasó en el “show” en vivo

La tensión en la competencia de belleza “Miss Universe Latina: El reality” no es solo entre las candidatas que buscan la corona, sino también entre los jueces y las capitanas. La noche del lunes, la presión por la perfección provocó un fuerte encontronazo que podría significar la salida de la boricua Zuleyka Rivera del “reality show” de Telemundo.

“Las reglas ya se las saben. Ojo con los consejos que siguen. Si ya tienen las instrucciones, cuidado con lo que escuchan, así se los digan sus capitanas, Zuleyka Rivera o Alicia Machado, porque eso puede costarles una descalificación por no seguir instrucciones”, expresó Salomón a las integrantes del equipo Rubí durante su participación en la primera prueba de inmunidad.

Como era de esperarse, Rivera no se quedó callada y respondió a las palabras del diseñador mexicano: “¿A qué te refieres? Dímelo de frente. ¿Tú has estado alguna vez en una competencia de Miss Universo? No, ¿verdad? Nunca. Dilo con nombre y apellido. Si vas a decir algo, dilo de frente. Eso es todo”.