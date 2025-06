Público de “Miss Universe Latina”: “Solicitamos con urgencia un cambio en el panel de jurado”

Como era de esperarse, Rivera no se quedó callada y respondió a las palabras del diseñador mexicano: “¿A qué te refieres? Dímelo de frente. ¿Tú has estado alguna vez en una competencia de Miss Universo? No, ¿verdad? Nunca. Dilo con nombre y apellido. Si vas a decir algo, dilo de frente. Eso es todo”. “Yo no tengo trabajo aquí. Buenas noches, muchas gracias”, concluyó la boricua, quien posteriormente abandonó el programa en vivo.