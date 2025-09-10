Opinión
10 de septiembre de 2025
Bad Bunny comenzará sus últimos conciertos más temprano

La casa productora Move Concerts dio la noticia a través de las redes sociales

10 de septiembre de 2025 - 1:38 PM

Este será el último fin de semana de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

San Juan, Puerto Rico - “¡Nos vemos tempranito en el Choli!”

De esta manera, la casa productora Move Concerts anunció que los últimos tres conciertos de la residencia de Bad Bunny, “No me quiero ir de aquí”, del 12, 13 y 14 de de septiembre, comenzarán a las 8:30 p.m.

La mayoría de los conciertos habían comenzado a las 9:00 p.m., con excepción de dos fechas en las que había pronósticos de lluvia.

Además de iniciar los conciertos con antelación, la producción indicó que las puertas del Coliseo de Puerto Rico abrirán a partir de las 5:30 p.m.

La histórica residencia del artista puertorriqueño comenzó el 11 de julio y tiene pautada concluir el domingo, 14 de septiembre de 2025, con 30 funciones totalmente vendidas.

Se espera que, al finalizar los 30 conciertos, sobre 400,000 personas hayan visto el espectáculo.

Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos.Un fanático llegó al concierto con el atuendo que usó el artista urbano en la película Happy Gilmore.La serie de 30 conciertos concluyen el 14 de septiembre.
1 / 42 | Bad Bunny cierra otro mes de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" . Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos. - Ramon "Tonito" Zayas
Bad Bunny Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot Concierto Música urbana
ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
¿Quiénes somos? Contáctanos

Política de privacidad Términos y condiciones Correcciones
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
