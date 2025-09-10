Bad Bunny comenzará sus últimos conciertos más temprano
La casa productora Move Concerts dio la noticia a través de las redes sociales
10 de septiembre de 2025 - 1:38 PM
San Juan, Puerto Rico - “¡Nos vemos tempranito en el Choli!”
De esta manera, la casa productora Move Concerts anunció que los últimos tres conciertos de la residencia de Bad Bunny, “No me quiero ir de aquí”, del 12, 13 y 14 de de septiembre, comenzarán a las 8:30 p.m.
La mayoría de los conciertos habían comenzado a las 9:00 p.m., con excepción de dos fechas en las que había pronósticos de lluvia.
Además de iniciar los conciertos con antelación, la producción indicó que las puertas del Coliseo de Puerto Rico abrirán a partir de las 5:30 p.m.
La histórica residencia del artista puertorriqueño comenzó el 11 de julio y tiene pautada concluir el domingo, 14 de septiembre de 2025, con 30 funciones totalmente vendidas.
Se espera que, al finalizar los 30 conciertos, sobre 400,000 personas hayan visto el espectáculo.
