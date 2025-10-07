Hospitalizan a Zion tras sufrir accidente

El cantante urbano Zion se encuentra hospitalizado en la Unidad de Trauma de Centro Médico en Río Piedras tras sufrir un accidente en un vehículo de motor en la zona sur del país.

“Queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende”, lee la comunicación oficial de parte del equipo del intérprete, que hasta el 2024 fue parte del dúo Zion y Lennox.

El doctor Israel Ayala, director médico de ASEM, confirmó a Telemundo que el artista presenta múltiples traumas de cuidado, por lo que el equipo médico evalúa el tratamiento. Ayala informó que el artista llegó en la madrugada de hoy, martes, tras ser trasladado del Hospital Menonita de Ponce a Centro Médico en Río Piedras.

El doctor indicó que el paciente presenta varias lesiones, por lo que no se descarta la posibilidad de intervenirlo quirúrgicamente, aunque todavía el equipo médico a cargo de Zion no lo ha determinado.

El comunicado oficial del equipo del cantante informó que cualquier información adicional se divulgará únicamente mediante declaraciones oficiales.

“Sabemos lo mucho que Zion significa para su público, y confiamos en que el cariño, las oraciones y el apoyo de todos serán una fuente de fortaleza en su proceso de recuperación”, añade el mensaje que fue publicado además en las redes sociales del artista.

El mensaje también pidió respeto y paciencia para Zion y su familia.

Hasta el momento, no se ha divulgado si el accidente ocurrió en un auto o en un vehículo todoterreno.

Zion llevaba esta semana de promoción de su proyecto en solitario: “The Perfect Melody II”. Además, el fin de semana asistió al cumpleaños de Tito El Bambino.