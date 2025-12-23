Jueza establece plazos para contestar la demanda federal de Daddy Yankee
El exponente de música urbana reclama una compensación de casi $10 millones
23 de diciembre de 2025 - 1:05 PM
La jueza federal Gina Méndez Miró estableció fechas límites para las contestaciones a una demanda federal radicada recientemente por Ramón Ayala Rodríguez, conocido en el mundo de la música urbana como “Daddy Yankee”, contra su exesposa Mireddys González Castellanos, el productor Raphy Pina y el abogado Edwin Prado, entre otros.
De acuerdo con el expediente electrónico del caso, Pina renunció al derecho de ser emplazado y aceptó la notificación de la demanda. Entonces, la jueza Méndez Miró pautó para el 6 de febrero el plazo para que Pina conteste la misma.
De igual forma, la togada fijó para ese día la respuesta de las compañías codemandadas: Los Magnifikos Inc., World Music Latino Corp. y Mafer Music.
Mientras, los abogados de González Castellanos informaron que tuvieron una conferencia con la representación legal del demandante y acordaron renunciar al emplazamiento, aceptando también la notificación de la demanda.
En su caso, la jueza Méndez Miró estableció la fecha del 9 de febrero como la fecha límite para que González Castellanos responda.
El más reciente en figurar en el expediente fue el codemandado Andrés Coll Fernández, quien tiene hasta el 17 de febrero para presentar su contestación.
Los codemandados Prado y Prendi Pusblishing Trust no figuran con expresiones en el expediente.
Ayala Rodríguez reclamó una compensación millonaria, alegando un esquema entre los codemandados bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (Ley RICO) para, supuestamente, desviarle ganancias por regalías del 2004 al 2025.
Aunque todavía no ha radicado su contestación, un abogado de González Castellanos, Roberto Sueiro, dijo previamente en entrevista con El Nuevo Día que las alegaciones son “una fabricación, de las peores que se pueda imaginar”.
