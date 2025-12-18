Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Yeri Mua acusa a la actriz Carolina Miranda de agredirla en “La Casita” de Bad Bunny

La cantante aseguro que la protagonista de “¿Quién mató a Sara?” buscaba llamar la atención del cantante puertorriqueño

18 de diciembre de 2025 - 2:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto, la cantante Yeri Mua y la actriz Carolina Miranda. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La influencer y cantante Yeri Mua acusó a la actriz de telenovelas Carolina Miranda de agredirla físicamente mientras ambas se encontraban en “La Casita” durante la más reciente función del concierto de Bad Bunny en Ciudad de México.

RELACIONADAS

A través de sus historias de Instagram, Yeri aseguró que su experiencia en el espectáculo fue incómoda debido a que la protagonista de la serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?” y “Fake Profile”, así como antagonista de “Velvet: el Nuevo Imperio” estuvo empujándola en todo momento, como si quisiera llamar la atención del artista puertorriqueño.

“O sea, neta la chava esta será muy actriz de lo que sea. Pero qué grosera mujer, en serio, qué grosera mujer”, relató.

Además, señaló que otras mujeres que se encontraban cerca también fueron víctimas del comportamiento de Miranda, quien junto a ella pertenecían al grupo de invitados especiales a la popular estructura, que acoge a importantes personalidades del deporte y el entretenimiento en cada puesta en escena de la gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”

“Manas, esa vieja de pelo chino (rizo), durante todo el concierto de Bad Bunny, se la pasó empujándome y metiéndome el pie para que me cayera, güey. O sea, de verdad no sé cuál era su problema, pero desde que me vio se la pasó empujándome”, contó.

Ante la situación, Yeri destacó el trato solidario y empático que recibió de la actriz Samadhi Zendejas.

“Qué necesidad de estarme empujando y pegando durante todo el concierto, nomás porque me quería empujar, quería hacer que me cayera porque quería figurar en el concierto de Bad Bunny”, recalcó.

“Y no solamente me empujaba a mí, empujó a más chavas, se la pasaba empujando a las chavas que estábamos ahí en La Casita”, reiteró a través de un video.

Bad Bunny continúa sus conciertos en México los días el 19, 20 y 21 de diciembre.

Miles de fanáticos mexicanos y extranjeros se dieron cita este miércoles en la capital mexicana con orejas de rana, sombreros de paja, flores en el cabello y atuendos tropicales para celebrar el primero de ocho conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros.Desde primeras horas de la tarde, los alrededores del estadio se transformaron en un carnaval de texturas, colores y acentos. De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, los ocho conciertos de Bad Bunny en la capital dejarán una ganancia superior a 3,200 millones de pesos (unos 177 millones de dólares).
1 / 14 | Flores, sapos y pavas: así se vivió el primer concierto de Bad Bunny en México. Miles de fanáticos mexicanos y extranjeros se dieron cita este miércoles en la capital mexicana con orejas de rana, sombreros de paja, flores en el cabello y atuendos tropicales para celebrar el primero de ocho conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros. - Eduardo Verdugo
Bad BunnyConciertoMéxico
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
