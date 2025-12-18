Yeri Mua acusa a la actriz Carolina Miranda de agredirla en “La Casita” de Bad Bunny

A través de sus historias de Instagram, Yeri aseguró que su experiencia en el espectáculo fue incómoda debido a que la protagonista de la serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?” y “Fake Profile”, así como antagonista de “Velvet: el Nuevo Imperio” estuvo empujándola en todo momento, como si quisiera llamar la atención del artista puertorriqueño.

“O sea, neta la chava esta será muy actriz de lo que sea. Pero qué grosera mujer, en serio, qué grosera mujer”, relató.

Además, señaló que otras mujeres que se encontraban cerca también fueron víctimas del comportamiento de Miranda, quien junto a ella pertenecían al grupo de invitados especiales a la popular estructura, que acoge a importantes personalidades del deporte y el entretenimiento en cada puesta en escena de la gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”

“Manas, esa vieja de pelo chino (rizo), durante todo el concierto de Bad Bunny, se la pasó empujándome y metiéndome el pie para que me cayera, güey. O sea, de verdad no sé cuál era su problema, pero desde que me vio se la pasó empujándome”, contó.

Ante la situación, Yeri destacó el trato solidario y empático que recibió de la actriz Samadhi Zendejas.

“Qué necesidad de estarme empujando y pegando durante todo el concierto, nomás porque me quería empujar, quería hacer que me cayera porque quería figurar en el concierto de Bad Bunny”, recalcó.

“Y no solamente me empujaba a mí, empujó a más chavas, se la pasaba empujando a las chavas que estábamos ahí en La Casita”, reiteró a través de un video.

Bad Bunny continúa sus conciertos en México los días el 19, 20 y 21 de diciembre.