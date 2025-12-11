Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bad Bunny sufre una caída en su concierto en México

El incidente ocurrió en el techo de la famosa casita

11 de diciembre de 2025 - 8:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Bad Bunny tiene pautado ocho conciertos en México. (Ramon "Tonito" Zayas)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Una revisión rigurosa del techo de la famosa casita de Bad Bunny por parte de la producción de los conciertos de la estrella internacional en México resulta imperativa, luego de que anoche el cantante puertorriqueño sufriera una caía en medio del espectáculo en el Estadio GNP Seguros.

RELACIONADAS

Bad Bunny se presentó ayer, miércoles, en la primera noche de conciertos de su gira mundial“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” en Ciudad de México, donde tiene programado ocho conciertos. En la primera noche de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros, perdió el equilibrio y cayó mientras se desplazaba sobre el techo de la “casita”, segundo escenario del espectáculo.

Por segundos, unos 60,000 asistentes, -que se estima fueron al concierto-, presenciaron el resbalón de Bad Bunny, quien cayó sentado. Algunos usuarios en las redes sociales comentan que hubo lluvia antes del concierto, por lo que el techo pudo haber estado mojado. A diferencia de la casita utilizada en la residencia musical en Puerto Rico, la estructura de México tiene una cubierta sobre el techo. Según videos difundidos en redes sociales, la multitud siguió coreando el tema, mientras Bad Bunny permanecía inmóvil y sentado por varios segundos.

Lejos de detener el show, el artista comenzó a reírse y reaccionó con rapidez al reincorporarse en pocos segundos y reanudar la interpretación desde la otra esquina de la casita.

Hasta el momento no se ha informado de ninguna lesión ni malestar físico que presente el artista urbano.

Bad Bunny continúa sus conciertos en México los días 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentó dos noches en el estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría Contrario a su residencia musical en Puerto Rico, el artista comenzó su show al ritmo de “La mudanza” luego que se proyectara en las pantallas gigantes un audiovisual de dos niños recitando las letras del tema. Una gran fiesta musical con mucha energía imperó durante los conciertos.
1 / 12 | Bad Bunny en sus apoteósicos conciertos en la República Dominicana. El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentó dos noches en el estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría - Orlando Barría
Bad BunnyConciertosReguetónMéxico
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
