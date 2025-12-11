Bad Bunny sufre una caída en su concierto en México
El incidente ocurrió en el techo de la famosa casita
11 de diciembre de 2025 - 8:31 AM
Una revisión rigurosa del techo de la famosa casita de Bad Bunny por parte de la producción de los conciertos de la estrella internacional en México resulta imperativa, luego de que anoche el cantante puertorriqueño sufriera una caía en medio del espectáculo en el Estadio GNP Seguros.
Bad Bunny se presentó ayer, miércoles, en la primera noche de conciertos de su gira mundial“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” en Ciudad de México, donde tiene programado ocho conciertos. En la primera noche de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros, perdió el equilibrio y cayó mientras se desplazaba sobre el techo de la “casita”, segundo escenario del espectáculo.
Por segundos, unos 60,000 asistentes, -que se estima fueron al concierto-, presenciaron el resbalón de Bad Bunny, quien cayó sentado. Algunos usuarios en las redes sociales comentan que hubo lluvia antes del concierto, por lo que el techo pudo haber estado mojado. A diferencia de la casita utilizada en la residencia musical en Puerto Rico, la estructura de México tiene una cubierta sobre el techo. Según videos difundidos en redes sociales, la multitud siguió coreando el tema, mientras Bad Bunny permanecía inmóvil y sentado por varios segundos.
Lejos de detener el show, el artista comenzó a reírse y reaccionó con rapidez al reincorporarse en pocos segundos y reanudar la interpretación desde la otra esquina de la casita.
Hasta el momento no se ha informado de ninguna lesión ni malestar físico que presente el artista urbano.
Bad Bunny continúa sus conciertos en México los días 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.
