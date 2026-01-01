Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Empleado de Walt Disney World resulta herido durante espectáculo de Indiana Jones

El accidente ocurrió en medio del show “Indiana Jones Epic Stunt Spectacular” del parque Disney’s Hollywood Studios

1 de enero de 2026 - 8:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Walt Disney World (John Raoux)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Orlando, Florida— Un trabajador de Walt Disney World en Florida resultó herido al intentar detener una gran roca desbocada que se dirigía hacia los espectadores sentados en el espectáculo en vivo de Indiana Jones.

RELACIONADAS

El trabajador del espectáculo “Indiana Jones Epic Stunt Spectacular” del parque Disney’s Hollywood Studios fue derribado por la roca de 400 libras después de que esta se saliera de su recorrido el martes y comenzara a rodar hacia los espectadores. Otro trabajador detuvo la roca antes de que alcanzara al público.

El miércoles, Disney no reveló las lesiones del trabajador, alegando motivos de privacidad.

Una de las funciones programadas de la atracción fue cancelada el martes tras el accidente, y las funciones del miércoles se modificaron para excluir la roca de atrezo. Disney dijo que estaba investigando por qué la roca se salió de su recorrido.

“Estamos centrados en apoyar a nuestro miembro del reparto, que se está recuperando”, dijo Disney en un comunicado. “La seguridad es fundamental en todo lo que hacemos, y ese elemento del espectáculo se modificará cuando nuestro equipo de seguridad complete la revisión de lo sucedido”.

El espectáculo está basado en las películas de Indiana Jones y recrea una de las primeras escenas de la primera película, “En busca del arca perdida”.

Tags
Disney WorldIndiana JonesAccidentesParques de atraccionesOrlando
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 31 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: