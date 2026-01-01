Empleado de Walt Disney World resulta herido durante espectáculo de Indiana Jones

Orlando, Florida— Un trabajador de Walt Disney World en Florida resultó herido al intentar detener una gran roca desbocada que se dirigía hacia los espectadores sentados en el espectáculo en vivo de Indiana Jones.

El trabajador del espectáculo “Indiana Jones Epic Stunt Spectacular” del parque Disney’s Hollywood Studios fue derribado por la roca de 400 libras después de que esta se saliera de su recorrido el martes y comenzara a rodar hacia los espectadores. Otro trabajador detuvo la roca antes de que alcanzara al público.

El miércoles, Disney no reveló las lesiones del trabajador, alegando motivos de privacidad.

Una de las funciones programadas de la atracción fue cancelada el martes tras el accidente, y las funciones del miércoles se modificaron para excluir la roca de atrezo. Disney dijo que estaba investigando por qué la roca se salió de su recorrido.

“Estamos centrados en apoyar a nuestro miembro del reparto, que se está recuperando”, dijo Disney en un comunicado. “La seguridad es fundamental en todo lo que hacemos, y ese elemento del espectáculo se modificará cuando nuestro equipo de seguridad complete la revisión de lo sucedido”.