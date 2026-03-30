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Seis clásicos del cine religioso en Netflix y otras plataformas de streaming

Estas mega producciones de Hollywood históricamente han sido mostradas en los canales de televisión durante la Semana Santa

30 de marzo de 2026 - 11:10 PM

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El fenecido actor Charlton Heston, al centro, fue el protagonista de la película "Ben-Hur" (1959), película que ha ganado más premios Oscar, con 11, empatada con "Titanic" (1997) y "The Lord of the Rings: The Return of the King" (2003).
El fenecido actor Charlton Heston, al centro, fue el protagonista de la película "Ben-Hur" (1959), película que ha ganado más premios Oscar, con 11, empatada con "Titanic" (1997) y "The Lord of the Rings: The Return of the King" (2003). (ELNUEVODIA.COM)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Si eres de lo que le gusta el cine clásico y respetas las tradiciones religiosas durante la Semana Santa, a continuación te presentamos una serie de películas que desde hace mucho tiempo se han mostrado en los distintos canales de televisión durante esta época de Cuaresma.

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Muchas de ellas son verdaderas joyas de Hollywood, las cuales fueron premiadas en el momento de sus estrenos. Aquí te dejo con varias de ellas para que viajes atrás en el tiempo y recuerdes momentos vividos en familia, o para descubras estas propuestas espirituales que quizás nunca antes habías visto.

The Ten Commandments

Año: 1956

Director: Cecil B. DeMille

Disponible en: Amazon Prime Video y Apple TV+ (alquiler o compra)

Nominada a siete premios Oscar en 1957 y ganadora del premio a mejores efectos especiales, esta película cuenta la historia de Moisés (Charlton Heston). Criado como príncipe de Egipto, Moisés descubre que en realidad es hebreo y decide defender a su pueblo, que vive esclavizado. Al enfrentarse a Ramsés (Yul Brynner), su hermano adoptivo y faraón, Moisés reta al poderoso imperio egipcio y guía a los israelitas en un gran viaje hacia la libertad.

Ben-Hur

Año: 1959

Director: William Wyler

Disponible en: Apple TV+ (alquiler o compra) y Tubi

En la Jerusalén del siglo I, un príncipe judío (Charlont Heston) es traicionado y esclavizado por un amigo romano (Jack Hawkins), pero no tarda en recuperar su libertad y regresar para vengarse. Este filme barrió en la ceremonia de los premios Oscar de 1960 ganando 11 estatuillas, incluyendo los premios a mejor película, mejor director y mejor actor (Heston), entre otros.

King of Kings

Año: 1961

Director: Nicholas Ray

Disponible en: Amazon Prime Video y Apple TV+ (alquiler o compra)

Esta película presenta la vida de Jesús (Jeffrey Hunter) en la época del Imperio romano. La historia se desarrolla en Palestina y muestra cómo vivían los judíos bajo el dominio de Roma y su deseo de ser libres. También cuenta la historia de Barrabás (Harry Guardino), el hombre que fue liberado mientras Jesús era crucificado.

Barabbas

Año: 1961

Director: Richard Fleischer

Disponible en: Tubi y Amazon Prime Video (alquiler o compra)

En esta película, Barrabás (Anthony Quinn) es liberado tras ser elegido por el pueblo de Jerusalén en lugar de Jesucristo, quien es condenado a la crucifixión. Después de su liberación, Barrabás presencia varios hechos impactantes relacionados con la muerte de Jesús, como la crucifixión y la negación de Pedro (Harry Andrews), por lo que queda marcado para siempre.

The Greatest Story Ever Told

Año: 1965

Director: George Stevens

Disponible en: Tubi, Fawsome y Pluto TV

Nominada a cinco premios Oscar en 1966, esta película cuenta la vida de Jesús de Nazaret (Max von Sydow) basada en los Evangelios. La historia comienza con su nacimiento en Belén y su infancia en Nazaret, y sigue con los tres años en los que predicó y ayudó a la gente. También incluye la Última Cena, la traición de su discípulo Judas (David McCallum), su juicio, su crucifixión y, finalmente, su resurrección.

EXTRA

The Passion of the Christ

Año: 2004

Director: Mel Gibson

Disponible en: Netflix

Nominada a tres premios Oscar en 2005, esta película muestra las últimas doce horas de la vida de Jesús de Nazaret (Jim Caviezel). La historia comienza con su traición en Getsemaní por Judas Iscariote (Luca Lionello) y termina con su crucifixión en el Gólgota. En ese tiempo, Jesús enfrenta el juicio de Poncio Pilato (Hristo Shopov), el abandono de Pedro (Francesco De Vito) y la dura violencia de los soldados romanos, todo en un ambiente de dolor, silencio y esperanza.

Tags
NetflixstreamingEspiritualidad
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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