Oscar 2026: Dónde ver las películas nominadas en “streaming”

A medida que se acerca la entrega de los Premios Oscar, el máximo reconocimiento de la industria cinematográfica a nivel mundial, muchas personas buscan ponerse al día y ver la mayor cantidad posible de películas nominadas. Gracias al auge de las plataformas de “streaming”, hoy resulta mucho más sencillo acceder a estas producciones desde la comodidad del hogar. Para ahorrarte tiempo y esfuerzo, a continuación, encontrarás un listado de las películas que ya están disponibles, junto con las nominaciones que han recibido.

Blue Moon

Dónde verla: Prime Video (alquiler)

Nominaciones: Mejor actor (Ethan Hawke); y Mejor guion original (Robert Kaplow)

Sinopsis: Cuenta la historia de la lucha interna del dramaturgo Lorenz Hart con el alcoholismo y la salud mental, mientras intenta salvar las apariencias durante la apertura del musical de “Oklahoma!”.

Bugonia

Dónde verla: Peacock

Nominaciones: Mejor película; Mejor actriz (Emma Stone); Partitura original (Jerskin Fendrix); y Mejor guion adaptado (Will Tracy)

Sinopsis: Dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a la poderosa directora ejecutiva de una importante empresa, convencidos de que es una extraterrestre que pretende destruir el planeta Tierra.

Elio

Nominaciones: Mejor película animada

Sinopsis: Elio, un fanático del espacio con una imaginación activa, se encuentra en una desventura cósmica en la que debe formar nuevos vínculos con formas de vida extraterrestres, navegar una crisis de proporciones intergalácticas y, de alguna manera, descubrir quién está realmente destinado a ser.

F1

Dónde verla: Apple TV+

Nominaciones: Mejor película; Mejor edición; Mejor sonido; y Mejores efectos visuales

Sinopsis: Esta película de drama deportivo estadounidense sigue la vida de un piloto de carreras de Fórmula Uno, quien regresa después de una ausencia de 30 años para salvar al equipo de un excompañero del colapso.

Frankenstein

Dónde verla: Netflix

Nominaciones: Mejor película; Actor de reparto (Jacob Elordi); Mejor Guion adaptado (Guillermo del Toro); Mejor fotografía; Mejor diseño de vestuario; Mejor maquillaje y peinado; Mejor partitura original (Alexandre Desplat); Mejor diseño de producción; y Mejor sonido

Sinopsis: El Dr. Victor Frankenstein, un científico brillante pero egoísta, da vida a una criatura en un monstruoso experimento que finalmente conduce a la ruina, tanto del creador como de su trágica creación.

Hamnet

Dónde verla: Prime Video (alquiler) y Apple TV+ (alquiler)

Nominaciones: Mejor película; Mejor actriz (Jessie Buckley); Mejor dirección (Chloé Zhao); Mejor guion adaptado (Chloé Zhao y Maggie O’Farrell); Mejor partitura original (Max Richter); Mejor casting; Mejor diseño de vestuario; y Mejor diseño de producción

Sinopsis: Tras perder a su hijo Hamnet a causa de la peste, Agnes y William Shakespeare lidian con el dolor en la Inglaterra del siglo XVI. Agnes, una sanadora, debe encontrar la fuerza para cuidar de sus hijos sobrevivientes mientras procesa su devastadora pérdida.

If I Had Legs I’d Kick You

Dónde verla: HBO Max

Nominaciones: Mejor actriz (Rose Byrne)

Sinopsis: Mientras intenta administrar su propia vida y su carrera, una mujer al borde del colapso debe lidiar con la enfermedad de su hija, un marido ausente, una persona desaparecida y una relación inusual con su terapeuta.

KPop Demon Hunters

Dónde verla: Netflix

Nominaciones: Mejor película animada; Mejor canción original (“Golden”)

Sinopsis: Un grupo de chicas de K-Pop de renombre mundial equilibra sus vidas bajo los focos con sus identidades secretas como cazadoras de demonios.

One Battle After Another

Dónde verla: HBO Max

Nominaciones: Mejor película; Mejor dirección (Paul Thomas Anderson); Mejor actor (Leonardo DiCaprio); Mejor actriz de reparto (Teyana Taylor); Mejor actor de reparto (Benicio Del Toro); Mejor actor de reparto (Sean Penn); Mejor guion adaptado (Paul Thomas Anderson); Mejor partitura original (Jonny Greenwood); Mejor sonido; Mejor casting; Mejor fotografía; Mejor edición; y Mejor diseño de producción

Sinopsis: Cuando su enemigo resurge después de 16 años, un grupo de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de los suyos.

The Secret Agent

Dónde verla: Prime Video (alquiler)

Nominaciones: Mejor película; Mejor actor (Wagner Moura); Mejor película internacional (Brasil); y Mejor casting

Sinopsis: En 1977, un experto en tecnología huye de un pasado misterioso y regresa a su ciudad natal, Recife, en busca de paz. Pronto se da cuenta de que la ciudad está lejos de ser el refugio que busca.

Sentimental Value

Dónde verla: Prime Video (alquiler)

Nominaciones: Mejor película; Mejor dirección (Joachim Trier); Mejor actriz (Renate Reinsve); Mejor actor de reparto (Stellan Skarsgård); Mejor actriz de reparto (Elle Fanning); Mejor actriz de reparto (Inga Ibsdotter Lilleaas); Mejor película internacional (Noruega); Mejor guion original (Eskil Vogt y Joachim Trier); y Mejor edición: Olivier Bugge Coutté

Sinopsis: Una exploración íntima de la familia, los recuerdos y el poder reconciliador del arte.

Sinners

Dónde verla: Prime Video y HBO Max

Nominaciones: Mejor película; Mejor dirección (Ryan Coogler); Mejor actor (Michael B. Jordan); Mejor actor de reparto (Delroy Lindo); Mejor actriz de reparto (Wunmi Mosaku); Mejor guion original (Ryan Coogler); Mejor partitura original (Ludwig Göransson); Mejor casting; Mejor fotografía; Mejor diseño de vestuario; Mejor edición; Mejor diseño de producción; Mejor sonido; Mejores efectos visuales; Mejor canción original (“I Lied To You”)

Sinopsis: En un intento de dejar atrás sus problemáticas vidas, unos hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor está esperando para darles la bienvenida nuevamente.

Song Sung Blue

Dónde verla: Prime Video (alquiler) y Apple TV+ (alquiler)

Nominaciones: Mejor actriz (Kate Hudson)

Sinopsis: Lightning and Thunder, una banda de música de Milwaukee que es un tributo a Neil Diamond, liderada por un matrimonio, experimenta simultáneamente el éxito y grandes angustias en su viaje musical juntos.

Train Dreams

Dónde verla: Netflix

Nominaciones: Mejor película; Mejor fotografía; Mejor canción original (“Train Dreams”); Mejor guion adaptado (Clint Bentley y Greg Kwedar)

Sinopsis: Este es el conmovedor retrato de Robert Grainier, un leñador y trabajador ferroviario que lleva una vida de inesperada profundidad y belleza en los cambiantes Estados Unidos de principios del siglo XX.

Weapons

Dónde verla: HBO Max

Nominaciones: Mejor actriz de reparto (Amy Madigan)

Sinopsis: Cuando todos los niños de la misma clase, menos uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora, una comunidad se pregunta quién o qué está detrás de su desaparición.