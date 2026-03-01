14 estrenos en marzo de Netflix y otras plataformas de ‘streaming’

En términos de estrenos de series y películas en las plataformas más populares de contenido “streaming”, marzo luce como un mes sumamente atractivo. Esto se debe a la llegada de un sinnúmero de producciones que, aunque en un principio no parecen grandes apuestas, destacan por sus excelentes historias y la participación de reconocidos actores, lo que eleva su calidad.

Desde series y películas de suspenso psicológico y drama criminal, hasta divertidas comedias y experimentos sociales, las opciones en marzo serán muy interesantes, lo que garantizará muchas horas de entretenimiento para los televidentes. A continuación te dejo con algunas sugerencias, tendiendo en cuenta que hay muchos más estrenos que puedes descubir en ls plataforma de tu preferencia.

DTF St. Louis

Estreno: 1 de marzo de 2026

Formato: Serie

De qué trata: Un triángulo amoroso entre tres adultos (Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini) que atraviesan la crisis de la mediana edad, toma un giro oscuro cuando uno de ellos termina muerto.

American Classic

Estreno: 1 de marzo de 2026

Formato: Serie

De qué trata: Richard Bean (Kevin Kline), una estrella de Broadway, regresa a su hogar tras un colapso público espectacular. En el teatro familiar donde descubrió su talento, su comportamiento extremo desata crisis entre sus seres queridos, incluyendo a su hermano (Jon Tenney) y su exnovia (Laura Linney).

Young Sherlock

Estreno: 4 de marzo de 2026

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Serie

De qué trata: Bajo la dirección de Guy Ritchie (“Snatch” y “Sherlock Holmes”), esta serie narra los orígenes del detective más grande del mundo. Un joven y rebelde Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin) conoce a James Moriarty (Dónal Finn) y se ve envuelto en una investigación de asesinato que destapa una conspiración mundial, marcando el inicio de su legendaria carrera en la Inglaterra victoriana.

Vladimir

Estreno: 5 de marzo de 2026

Formato: Serie

De qué trata: Una profesora (Rachel Weisz) apasionada pero imprudente, ve cómo su mundo comienza a desmoronarse cuando desarrolla una peligrosa obsesión por un nuevo y magnético colega (Leo Woodall).

El asesino de TikTok

Estreno: 6 de marzo de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Docuserie

De qué trata: Esta historia de la vida real muestra cómo la familia de una joven desaparecida logra reconstruir sus últimos movimientos gracias a José Jurado Montilla, un viajero que comparte sus rutas por España en TikTok, quien casualmente fue la última persona que estuvo con Esther. Su oscuro pasado pondrá en duda su versión.

Rooster

Estreno: 8 de marzo 2026

Plataforma: HBO Max

Formato: Serie

De qué trata: Ambientada en un campus universitario, la historia se centra en la complicada y divertida relación entre un autor de renombre (Steve Carell) y su hija (Charly Clive), mientras navegan por la vida académica y personal de ambos.

Scarpetta

Estreno: 11 de marzo de 2026

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Serie

De qué trata: Basada en las novelas de Patricia Cornwell, la Dra. Kay Scarpetta (Nicole Kidman) es una examinadora médica decidida a ser la voz de las víctimas. Mientras intenta desenmascarar a un asesino en serie, debe luchar para que un caso de su pasado no destruya su carrera actual, explorando las complejidades psicológicas de la justicia.

Esa noche

Estreno: 13 de marzo de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De qué trata: Durante unas vacaciones familiares en la República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella accidentalmente a un hombre. Presas del pánico, sus hermanas Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero) deciden ayudarla a encubrir el accidente para evitar que vaya a la cárcel y deje a su hijo solo.

Imperfect Women

Estreno: 18 de marzo de 2026

Plataforma: Apple TV+

Formato: Serie

De qué trata: Un crimen destroza las vidas de tres mujeres (Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara), cuya amistad ha durado décadas. Este thriller poco convencional explora la culpa, la retribución y los compromisos, demostrando que incluso las amistades más cercanas esconden secretos.

Zeta

Estreno: 20 de marzo de 2026

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

De qué trata: Tras el asesinato simultáneo de cinco antiguos espías españoles, el Centro Nacional de Inteligencia descubre una conexión con una misión secreta en Colombia de hace 35 años. El agente Zeta (Mario Casas) debe encontrar al único superviviente de aquella operación, pero no estará solo: una agente colombiana llamada Alfa (Mariela Garriga) parece saber más de lo que admite.

Peaky Blinders: The Immortal Man

Estreno: 20 de marzo de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Película

De qué trata: En pleno caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby (Cillian Murphy) se ve obligado a regresar de su exilio autoimpuesto para enfrentar su ajuste de cuentas más destructivo hasta la fecha. Es una secuela de la popular serie “Peaky Blinders“.

Pretty Lethal

Estreno: 25 de marzo de 2026

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

De qué trata: Cinco bailarinas de ballet quedan varadas en un bosque remoto, cuando su autobús se avería. Buscan refugio en una inquietante posada dirigida por una antigua prodigio del ballet (Uma Thurman) y, cuando la situación se vuelve mortal, las jóvenes deberán usar su disciplina y entrenamiento físico para sobrevivir.

Something Very Bad Is Going to Happen

Estreno: 26 de marzo de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De qué trata: Esta es una serie de terror sigue a una novia (Camila Morrone) y un novio (Adam DiMarco) durante la semana previa a su fatídica boda. Como anticipa el título, algo terrible está a punto de ocurrir en lo que debería ser el día más feliz de sus vidas.

Si es martes, es asesinato

Estreno: 31 de marzo de 2026

Plataforma: Hulu / Disney+

Formato: Serie