12 estrenos en Netflix y otras plataformas para entretenerse en febrero
El segundo mes del año ofrece un balance entre series y películas de acción, con algunas comedias y tramas llenas de romance
2 de febrero de 2026 - 11:10 PM
Con el inicio de febrero, conocido como el ‘mes del amor’, algunas de las plataformas de contenido de "streaming" han apostado con el estreno de algunas producciones con esta temática que tanto gusta. Sin embargo, la gran mayoría de las series o películas están enfocadas en temáticas más dirigidas a casos criminales, robos y thrillers, que sigue con la tendencia del gusto de las audiencias que se ha visto desde hace un tiempo. Cualquiera que sea tu preferencia, aquí dejamos varias sugerencias que estarán disponibles en Netflix, Prime Video y Apple TV+, entre otras.
Fecha de estreno: 1 de febrero de 2026
Plataforma: Prime Video / MGM+
Formato: Serie
Descripción: Un romántico viaje a París se convierte en una pesadilla cuando Tom (Sam Claflin) desaparece misteriosamente a bordo de un tren. Alice (Kaley Cuoco), su pareja, se ve envuelta en una red de intrigas y peligros mientras descubre secretos impactantes sobre este.
Fecha de estreno: 6 de febrero de 2026
Plataforma: Netflix
Formato: Serie
Descripción: La trama de esta intensa serie española sigue a Salvador Aguirre (Luis Tosar), un conductor de ambulancia que debe confrontar valores racistas y violentos para salvar a su hija Milena (Claudia Salas) tras un enfrentamiento entre aficionados radicales de fútbol.
Fecha de estreno: 8 de febrero de 2026
Plataforma: Peacock
Formato: Serie
Descripción: Esta reimaginación moderna de la comedia clásica de 1989 es protagonizada por Tom Hanks. La graciosa serie muestra los extraños sucesos en un vecindario aparentemente tranquilo, en el que una pareja recién mudada (Keke Palmer y Jack Whitehall) descubre que sus vecinos no son exactamente lo que parecen ser.
Fecha de estreno: 12 de febrero de 2026
Plataforma: Netflix
Formato: Serie
Descripción: Tres amigas de toda la vida se reúnen tras la muerte de una antigua compañera, lo que desencadena una serie de eventos extraños. A través de una odisea por Irlanda, Saoirse (Roisin Gallagher), Robyn (Sinéad Keenan) y Dara (Caoilfhionn Dunne) intentarán reconstruir la verdad de su pasado en esta comedia oscura sobre la amistad.
Fecha de estreno: 13 de febrero de 2026
Plataforma: Prime Video
Formato: Película
Descripción: Un escurridizo ladrón de joyas (Chris Hemsworth) y un detective implacable (Mark Ruffalo) se enfrentan en un juego del gato y el ratón a lo largo de una autopista de Los Ángeles. Este thriller de acción incluye en su elenco a Halle Berry, Barry Keoghan, Mónica Bárbaro y Nick Nolte, entre otros.
Fecha de estreno: 13 de febrero de 2026
Plataforma: Apple TV+
Formato: Película
Descripción: Luego de la muerte, en el momento donde las almas tienen una semana para elegir su destino eterno, una mujer (Elizabeth Olsen) debe decidir entre su esposo de toda la vida (Miles Teller) y su primer amor fallecido (Callum Turner), planteando un dilema emocional imposible de dilucidar.
Fecha de estreno: 13 de febrero de 2026
Plataforma: Prime Video
Formato: Película
Descripción: June (Mia Jenkins) se muda a Milán buscando un nuevo comienzo y termina dividida entre un estudiante perfecto y un chico problemático involucrado en peleas clandestinas de MMA. Está basada en una popular serie de novelas de la aplicación Wattpad.
Fecha de estreno: 18 de febrero de 2026
Plataforma: Prime Video
Formato: Serie
Descripción: Tras conocerse de casualidad en un supermercado, Oliver (Avan Jogia) y Ciara (Dove Cameron) inician una relación intensa que culmina con el hallazgo de un cuerpo descompuesto semanas después. Este thriller psicológico alterna entre la investigación del presente y los secretos del pasado.
Fecha de estreno: 20 de febrero de 2026
Plataforma: Netflix
Formato: Película
Descripción: Durante un viaje familiar para cerrar viejas heridas tras la muerte de su esposo, la hija de Mara (Belén Cuesta) desaparece en el bosque justo cuando se desata un incendio incontrolable.
Fecha de estreno: 20 de febrero de 2026
Plataforma: HBO Max
Formato: Película
Descripción: Una mujer solitaria atrapada en una tormenta de nieve en Minnesota (Emma Thompson) se topa con una situación que pone su vida en peligro, así como la de una joven. En este thriller de supervivencia, el frío extremo es solo uno de los enemigos a vencer por parte de la protagonista.
Fecha de estreno: 25 de febrero de 2026
Plataforma: Prime Video
Formato: Película
Descripción: Una antigua pirata (Priyanka Chopra) que vive en paz en las Islas Caimán, debe proteger a su familia cuando su despiadado capitán (Karl Urban) regresa buscando venganza. Esta aventura de acción y supervivencia también cuenta con la actuación del puertorriqueño Ismael Cruz Córdova.
Fecha de estreno: 27 de febrero de 2026
Plataforma: Prime Video
Formato: Documental
Descripción: Este largometraje del director Morgan Neville explora la vida de Paul McCartney tras la separación de la banda The Beatles y la formación de su banda Wings. Utilizando material de archivo inédito, el documental ofrece una mirada vulnerable a su carrera en solitario y su evolución creativa durante los años 1970.
