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Joseph Fonseca hará bailable para festejar a las madres

La presentación será en el domo del Parque de las Ciencias en Bayamón

6 de abril de 2026 - 4:56 PM

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El cantante Joseph Fonseca. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El cantante Joseph Fonseca celebrará este año a las madres puertorriqueñas con un concierto bailable el sábado, 9 de mayo de 2026, en la Esfera de Claro Space, en el Parque de las Ciencias en Bayamón.

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El evento se llevará a cabo en el primer domo inmersivo de 360 grados, un espacio cerrado que cuenta con un techo completamente en pantalla, ofreciendo una experiencia visual única y con capacidad para aproximadamente 2,000 personas.

El espectáculo comenzará con la participación de Yashira Estrella y su grupo Ynnovación, y el dúo SOLEYLIS, también estará a cargo de abrir el espectáculo.

Las puertas de la esfera abrirán a las 7:00 p.m. para el público.

Fonseca, por su parte, presentará un espectáculo bailable, cargado de energía, efectos especiales e invitados, en el que interpretará sus éxitos. La velada muiscal busca ser una llena de ritmo, alegría y momentos especiales para homenajear a todas las madres.

“Queremos regalarle a las madres un momento para ellas, para que recuerden esos bailables que tanto disfrutábamos y vuelvan a vivir esa alegría. Será una noche para dedicársela, para que la pasen bien y celebren como se lo merecen”, expresó Fonseca en declaraciones escritas.

El evento contará estacionamiento, seguridad y transporte hasta la entrada del parque.

Los boletos están disponibles a través de PRticket.com. Para información sobre mesas en el área VIP, los interesados pueden comunicarse al 787-359-0084.

Este evento es una producción de Chucky Enterprises junto a Oro.

Tags
Joseph FonsecaParque de las CienciasBayamón
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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