Joseph Fonseca hará bailable para festejar a las madres

El cantante Joseph Fonseca celebrará este año a las madres puertorriqueñas con un concierto bailable el sábado, 9 de mayo de 2026, en la Esfera de Claro Space, en el Parque de las Ciencias en Bayamón.

El evento se llevará a cabo en el primer domo inmersivo de 360 grados, un espacio cerrado que cuenta con un techo completamente en pantalla, ofreciendo una experiencia visual única y con capacidad para aproximadamente 2,000 personas.

El espectáculo comenzará con la participación de Yashira Estrella y su grupo Ynnovación, y el dúo SOLEYLIS, también estará a cargo de abrir el espectáculo.

Las puertas de la esfera abrirán a las 7:00 p.m. para el público.

Fonseca, por su parte, presentará un espectáculo bailable, cargado de energía, efectos especiales e invitados, en el que interpretará sus éxitos. La velada muiscal busca ser una llena de ritmo, alegría y momentos especiales para homenajear a todas las madres.

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“Queremos regalarle a las madres un momento para ellas, para que recuerden esos bailables que tanto disfrutábamos y vuelvan a vivir esa alegría. Será una noche para dedicársela, para que la pasen bien y celebren como se lo merecen”, expresó Fonseca en declaraciones escritas.

El evento contará estacionamiento, seguridad y transporte hasta la entrada del parque.

Los boletos están disponibles a través de PRticket.com. Para información sobre mesas en el área VIP, los interesados pueden comunicarse al 787-359-0084.