Hacer una cata de vinos de la Bodega Catena Zapata ya es de por sí una experiencia sumamente interesante y placentera. Si esa cata se puede hacer junto a Laura Catena, directora general de Catena Zapata y fundadora del Catena Institute of Wine, la experiencia adquiere un nivel mucho más elevado.

Aunque Catena estaba “presente” a través de una vídeo llamada desde San Francisco, California, esta experta acompañó a un grupo selecto de invitados en esta actividad llevada a cabo en el restaurante Vin’Us en Mall of San Juan, mientras disfrutaban de la nueva añada de las etiquetas de Adrianna Vineyard.

La cata incluyó cinco productos de alta calidad incluyendo dos Chardonnay, White Stones y White Bones, así como tres Malbec, Mundus Bacillus Terrae, Fortuna Terrae y River. Durante el tiempo que duró la presencia de Catena, esta describió detalladamente la fascinante historia de los viñedos, de sus suelos, de las uvas, así como de los vinos que se fueron probando.

Laura Catena, directora general de la Bodega Catena Zapata y fundadora del Catena Institute of Wine. (Horacio Paone)

Durante el almuerzo, también estaban presentes representantes de la Bodega de Méndez, importadores y distribuidores de la marca en Puerto Rico, incluyendo a Coralis Torres, gerente de marca senior de Méndez & Co.; Sandro Giulimondi, director de la división de vinos de Méndez & Co.; y Eduardo Dumont, sommelier y planificador de portfolio de Méndez & Co.

Laura Catena es reconocida como la “cara” o embajadora del vino argentino, por su activa participación en promover la región vitícola de Mendoza y el Malbec argentino. En 2010, Catena publicó su primer libro “Vino Argentino, An Insider´s Guide to the Wines and Wine Country of Argentina” y en el 2022 el libro “Malbec Mon Amour”, junto con Alejandro Vigil.

Bodega Catena Zapata

Fundada en 1902 por Nicola Catena, la Bodega Catena Zapata es reconocida por su rol pionero en haber hecho resurgir la variedad Malbec y haber descubierto los ‘terroirs’ o terrenos de altura extrema al pie de los Andes. Hoy día, la empresa esta capitaneada por los vinicultores Nicolás Catena Zapata y su hija Laura.

De hecho, Catena Zapata plantó el viñedo Adrianna con un único objetivo en mente: encontrar en Mendoza la zona más fría posible que fuese apta para el cultivo de la vid. Sin embargo, ningún agrónomo consideraba que las variedades bordelesas como el Cabernet Sauvignon y el Malbec podrían madurar allí. Al cabo de pocos años, estos vinos demostraron ser más minerales y con mejor acidez que los vinos provenientes de otras zonas al sur del Valle de Uco, de menor altitud.

El Viñedo Adrianna, que lleva el nombre de la hija menor de Catena Zapata, está ubicado en Gualtallary, Tupungato, en la provincia de Mendoza, en Argentina. El mismo fue plantado en el año 1992, a una altura de 4,900 pies de altura sobre el nivel del mar.

Durante la cata de los productos de Adrianna Vineyard, los vinos estaban almacenados en unos pequeños tubos de ensayo. (Suministrada)

Nueva añada de Adrianna Vineyard

White Stones Chardonnay 2020

Este vino lleva el nombre de una pequeña parcela del viñedo Adrianna, que hace referencia a la composición del suelo que posee abundante presencia de piedras ovaladas blancas, cubiertas de grava. El suelo pedregoso impide el crecimiento profundo de las raíces, proporcionando óptimas condiciones de drenaje. Este suelo, pobre en materia orgánica, contribuye a que las vides soporten mejor las condiciones de estrés.

White Bones Chardonnay 2020

El nombre de la pequeña parcela White Bones, traducido como “huesos blancos”, hace referencia a la composición del suelo que posee presencia de restos fósiles de animales asentados sobre el lecho de un río seco que atravesó la región. Los vinos provenientes de las uvas allí obtenidas, presentan distintas notas florales con una particular nota mineral que alude a la tierra.

River Malbec 2019

Lleva el nombre de una pequeña parcela cubierta por piedras ovaladas blancas, que pertenecieron al lecho de un antiguo río. La abundancia de piedras facilita un drenaje óptimo y la adaptación a temperaturas extremas. Las piedras retienen el calor del día, irradiándolo durante la noche, moderando el frío nocturno. Los Malbecs provenientes de suelos calcáreos son extraordinariamente aromáticos, concentrados y opulentos. Este vino puede beberse joven o luego de varias décadas.

Fortuna Terrae Malbec 2019

Traducido a “suerte de la tierra”, este vino hace referencia a las “afortunadas” vides de esta pequeña parcela del Viñedo Adrianna. De hecho, los suelos arcillosos profundos de este sector albergan gran cantidad de pastos nativos que previenen la erosión, atrayendo a insectos benéficos, pájaros cantores y zorros montañosos. Debido al frescor que imparten los suelos profundos y la altura, los vinos Fortuna Terrae presentan una óptima acidez y delicados aromas a flores. Conviene disfrutar este vino luego de algunos años o décadas posteriores al año de cosecha.

Mundus Bacillus Terrae Malbec 2019

La familia Catena inicia su segunda centuria como productora de vinos en Mendoza, Argentina. Los suelos de esta parcela, están compuestos por carbonato de calcio y fósiles marinos que cubrieran la región millones de años atrás. Las capas calcáreas proporcionan un buen drenaje y son ricas en rizo bacterias, los microorganismos que ayudan a la raíz de la vid a soportar el estrés y absorber las nutrientes. De allí, el término “mundus bacillus terrae” o “elegantes microbios de la tierra”.