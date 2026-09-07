Convocan a bartenders de Puerto Rico para crear el cóctel insignia del mezcal

¿Cuál será el cóctel que logre convertirse en el referente del mezcal?

Esa es la pregunta que busca responder Tres Santos Mezcal con una nueva competencia dirigida a bartenders que trabajan en Puerto Rico.

La convocatoria para la primera edición de “Tres Santos Mezcal Cocktail Competition 2026” estará abierta hasta el 30 de septiembre y busca identificar una receta que combine creatividad, sabor y técnica, pero que además tenga el potencial de convertirse en un cóctel insignia de la categoría.

Para el cofundador de Tres Santos Mezcal, Paul González, y fundador de Agave Imports, el proyecto responde a una oportunidad dentro del creciente interés por los destilados de agave.

“A diferencia de otros destilados que cuentan con cócteles ampliamente reconocidos, el mezcal todavía no tiene una receta propia que el consumidor identifique de manera directa como su cóctel insignia. Aunque la ‘mezcalrita’ ha ganado popularidad, particularmente en Puerto Rico, sigue siendo una reinterpretación de un cóctel ya conocido. Esta competencia busca precisamente impulsar una receta con identidad propia para el mezcal”, explicó González.

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¿En qué consiste la competencia?

La primera etapa se extenderá del 1 al 30 de septiembre de 2026 y está dirigida a bartenders activos en Puerto Rico que actualmente trabajen en una barra o restaurante.

Los interesados deberán completar su inscripción y someter su propuesta a través de TresSantosMezcal.com.

Como parte de la convocatoria, cada participante deberá crear una “mezcalrita” original con un giro propio utilizando Tres Santos Mezcal. También deberá presentar un video en el que muestre la preparación de su propuesta, además de incluir el nombre del cóctel, su concepto y la receta.

Una vez concluido el periodo de inscripción, un panel de jueces seleccionará a 10 bartenders semifinalistas, quienes pasarán a la segunda fase de la competencia.

Durante octubre, los semifinalistas participarán en una producción audiovisual profesional en la que presentarán nuevamente sus creaciones. Los videos serán publicados en plataformas digitales para que el público pueda conocer las propuestas y apoyar a sus favoritos.

De esa etapa saldrán seis finalistas, quienes se enfrentarán en la gran final, programada para noviembre como parte de Puerto Rico Cocktail Week.

En esa última fase, los participantes deberán presentar en vivo una nueva receta ante un panel de jueces, que evaluará aspectos como sabor, balance, técnica, creatividad, presentación y “storytelling”.

“Queremos que esta competencia sirva para mostrar el talento que existe detrás de las barras en Puerto Rico y reflejar cómo ha evolucionado el mezcal dentro de nuestra cultura de coctelería. También queremos que el público conozca las propuestas, apoye a sus bartenders favoritos y sea parte de esta búsqueda”, expresó González.

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El empresario destacó que, más allá de la competencia, la intención es encontrar una receta que pueda trascender el evento y tener potencial para incorporarse a las barras.“Al final, buscamos una receta que llame la atención, tenga sentido para el consumidor y sea algo que la gente quiera pedir y volver a pedir”, añadió.

¿Cuál será el premio?

La gran final culminará con la selección de tres ganadores.

El primer lugar recibirá un viaje a Oaxaca, México, donde podrá conocer de cerca el proceso de elaboración del mezcal y vivir una experiencia vinculada con el origen y la producción de este destilado.