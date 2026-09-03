El sazón boricua y el fogón tejano se unen en Jíbaro BBQ

Las ganas de transformar la cocina y ofrecer creaciones diferentes sin dejar a un lado las tradiciones fueron las que llevaron a Luis “Boly” Negrón a desarrollar la propuesta de Jíbaro BBQ.

El pitmaster, natural de Naranjito, no quiso limitarse a replicar la manera tradicional de confeccionar las carnes ahumadas que distinguen a su pueblo. En cambio, tomó los conocimientos adquiridos durante su recorrido por el mundo del BBQ y los combinó con los sabores y sazones puertorriqueños para desarrollar una propuesta inspirada en la barbacoa tejana.

Su acercamiento comenzó a tomar forma de estudiar el ahumado y viajar a Texas, donde se sumergió en la cultura y conoció de cerca las técnicas utilizadas para trabajar, particularmente, las carnes de res. Posteriormente, perfeccionó sus conocimientos como pitmaster en Nueva York.

“Yo soy bien fanático de la carne de res. Ahí me di cuenta de que los expertos en carne de res son los tejanos. Decidí ir a Texas y hacer la experiencia completa. Aprendí allá y decidí mezclar este sabor de lo que es el campo de Puerto Rico con lo que es Texas, que también es un campo. Por eso siempre queremos enfocar ese punto de la barbacoa tejana, pero sigue siendo boricua por los sabores y los sazones”, explicó Negrón.

PUBLICIDAD

La técnica es también parte fundamental de su propuesta. El chef utiliza el método conocido como ahumado offset, en el que la cámara donde se colocan las carnes está separada de la cámara de encendido. De esta manera, el fuego no entra en contacto directo con la carne, sino que el calor y el humo producido por la leña circulan hacia el área de cocción.

El pitmaster adoptó su forma de cocción durante su proceso de aprendizaje y su visita en Texas. (Suministrada)

Costillas, brisket y otras carnes forman parte de una oferta en la que el tiempo es uno de los ingredientes principales. Para Negrón, precisamente, la paciencia es uno de los elementos que más se subestiman al momento de preparar una carne ahumada.

“El error más común de las personas cuando desean hacer carne ahumada es la impaciencia. No brindarle el tiempo necesario, la desesperación, querer sacar una carne rápido o cuando aún no está lista… Nunca hay un tiempo exacto, pero como nosotros lo hacemos nos puede tomar hasta 14 horas”, comentó.

Esa combinación entre técnica y sabor es la manera en que Negrón busca diferenciar su propuesta dentro de un municipio donde la carne ahumada forma parte de su identidad gastronómica.

“Naranjito es la capital de la carne ahumada. La gran mayoría de los restaurantes en Puerto Rico que tienen carne ahumada en el menú es de Naranjito. Pues, a mí me intrigó mucho los diferentes tipos de ahumado y qué otro tipo de carnes se pueden hacer en ahumada, que no es solamente carne de cerdo”, relató.

Festival de la Carne Ahumada

La propuesta de Jíbaro BBQ se suma a la tradición que por tercer año consecutivo celebra en Naranjito con el Festival de la Carne Ahumada, este domingo, 6 de septiembre en la Plaza Pública del municipio.

PUBLICIDAD

Según Sylvia I. Rodríguez, directora de la oficina de turismo y desarrollo económico de Naranjito, la actividad reunirá a cocineros, productores y comerciantes alrededor de una tradición que el municipio busca destacar como parte de su Ruta Gastronómica. Los asistentes podrán encontrar carnes ahumadas preparadas al momento, venta de carnes crudas para llevar, productos locales, artesanos, actividades familiares y música en vivo.

Entre las alternativas estará la venta de carnes de productores naranjiteños para confeccionar en el hogar, además de platos preparados que van desde costillas y carnes en salsa de guayaba hasta mofongos rellenos, alcapurrias, pastelillos, lechón y pavo ahumado. También habrá una preparación en vivo de paella con carnes ahumadas.

Uno de los productores que formará parte de la actividad es Belleze Smoke Meat. Elizabeth Espinel, portavoz de la compañía, explicó que uno de los elementos que distingue su producto es la consistencia en su elaboración y calidad.

“La precisión en la consistencia de la calidad del producto, eso es lo que nos distingue. No por tener la situación de la economía se altera el producto, se escoge el mismo marinado para la carne y la carne se mantiene consistente en la mejor calidad”, explicó.

Bellezee Smoke Meat es uno de los mayores productores de carne ahumada cruda en el municipio. (Suministrada)