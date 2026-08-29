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Puerto Rico se sienta a la mesa en Nueva Orleans

Xavier Pacheco, René Marichal y Raúl Correa representarán la cocina puertorriqueña

29 de agosto de 2026 - 10:28 AM

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Los chefs (de izquierda a derecha) René Marichal, Raúl Correa, Serigne Mbaye y Xavier Pacheco, se reunirán nuevamente en Nueva Orleans como parte del evento Chef Serigne & Friends: A celebration of Food & Heritage. (suministrado)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico viaja a Nueva Orleans de la mano de los chefs Xavier Pacheco, René Marichal y Raúl Correa, quienes cocinarán en esa ciudad junto al chef Serigne Mbaye, de Dakar NOLA, en una experiencia gastronómica que explorará las conexiones históricas y culturales entre Puerto Rico, Senegal y Nueva Orleans.

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El encuentro, “Chef Serigne & Friends: A Celebration of Food & Heritage”, se celebrará el domingo, 13 de septiembre de 2026, en Dakar NOLA, como parte de la colección Sapphire Reserve Exclusive Tables de OpenTable, presentada exclusivamente para clientes de Chase Sapphire Reserve.

A través de ingredientes, técnicas y recetas, los cuatro chefs crearán un recorrido por las historias que han dado forma a sus respectivas cocinas y por los puntos de encuentro entre culturas que, aunque geográficamente distantes, comparten profundas influencias vinculadas a África Occidental, el Caribe y el sur de Estados Unidos.

La delegación puertorriqueña reúne a tres chefs con propuestas y trayectorias particulares dentro de la escena gastronómica de la Isla. Pacheco, Marichal y Correa, llevarán a Nueva Orleans una mirada contemporánea de la cocina puertorriqueña, fundamentada en sus ingredientes, tradiciones e identidad.

“Llevar nuestra cocina a Nueva Orleans y compartirla junto a Serigne tiene un significado muy especial. Puerto Rico tiene una historia culinaria profundamente ligada a nuestras raíces africanas, caribeñas y españolas, y encuentros como este nos permiten contar esa historia desde nuestros platos. Queremos que cada sabor represente quiénes somos, pero también que permita descubrir todo lo que nos conecta con Senegal y Nueva Orleans”, expresaron conjuntamente Pacheco, Marichal y Correa.

Durante “Chef Serigne & Friends: A Celebration of Food & Heritage”, los cuatro chefs presentarán bocados y cócteles de bienvenida, demostraciones culinarias y un menú degustación colaborativo de varios cursos, acompañado de entretenimiento en vivo. Cada propuesta aportará a una narrativa gastronómica construida alrededor del origen, la migración, la tradición y la evolución de estas cocinas.

La colaboración adquiere relevancia por el trabajo de Mbaye al frente de Dakar NOLA, restaurante que ocupa el puesto número 4 en la lista “North America’s 50 Best Restaurants”. Su propuesta gastronómica explora los vínculos entre Senegal y Nueva Orleans y utiliza la mesa como espacio para compartir las historias, sabores y tradiciones de África Occidental y su diáspora.

“La cocina tiene la capacidad de mostrarnos cuánto compartimos aun cuando venimos de lugares distintos. Recibir a Xavier, René y Raúl nos permite ampliar esa conversación y explorar, desde nuestras respectivas historias, las conexiones entre Senegal, Puerto Rico y Nueva Orleans. Será una celebración de identidad, herencia y comunidad a través de la comida”, comentó el chef Serigne Mbaye, ganador del premio “Best Chefs South” en los James Beard Award 2026.

La presencia de Pacheco, Marichal y Correa en Nueva Orleans da continuidad a “Raíces Compartidas”, celebrado el pasado mes de marzo en Aldeana y representa también una oportunidad para continuar ampliando la visibilidad de la gastronomía puertorriqueña en escenarios internacionales y presentar una cocina que cuenta la historia de una isla marcada por el encuentro de culturas y generaciones.

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GastronomíaNueva OrleansCocinaPuerto RicorecetasJames Beard Foundation Awards
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