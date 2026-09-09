Inicia la “Ruta de la tapa 2026″ en Puerto Rico

Por segundo año consecutivo, Puerto Rico formará parte de la “Ruta de la tapa”, un evento gastronómico donde participarán 20 restaurantes, en su mayoría de comida española, y que definirá cuáles son las mejores tapas del 2026 en la isla. Este año, el evento se llevará a cabo del 4 de septiembre al 4 de octubre.

Organizado por la Oficina Económica y Comercial de España en Puerto Rico e ICEX España Exportación e Inversiones a través de Foods & Wines from Spain, la “Ruta de la tapa” forma parte de la celebración de la campaña “Eat Spain Drink Spain” en Puerto Rico.

“Esto consiste en comer y beber bien. Esa es una de las principales razones por lo que los puertorriqueños van a España, por el turismo gastronómico y enólogo. A través de esta actividad, el público va a poder probar lo mejor la gastronomía española sin salir de la isla”, indicó Francisco Millán, director de la Oficina Económica y Comercial de España en Puerto Rico, durante la presentación oficial del evento. “Durante un mes, vamos a tener muchas actividades variadas, pero con el mismo mensaje: España y Puerto Rico están cada vez más cerca y estamos viendo una presencia fortísima en Puerto Rico en España”.

PUBLICIDAD

De izquierda a derecha, Irene Jiménez; Cristina Fernández; Lynet Santiago, Francisco Millán; Francisco Javier Díaz; Yahaira Solís; y César Cordero-Krüger. (Suministrada)

Durante la “Ruta de la Tapa”, los establecimientos participantes ofrecerán a escoger entre dos tapas de inspiración española, acompañadas de una bebida española, por un precio de $15. Una vez visiten tres de los restaurantes, la persona podrá votar por sus tapas favoritas. Al finalizar las cuatro semanas, el público participante habrá seleccionado a la mejor tapa del público (People’s Choice Award). Mientras que un jurado votará por la ‘Mejor tapa’ y la ‘Mejor tapa creativa’.

Los 20 restaurantes de San Juan, Guaynabo, Bayamón y Caguas, que participarán son: Andaluz; Caleta del Vino; Juana la Loca; Olivina; Rincón Ibérico; Barullo Taberna Española; Catalina Bar de Tapas; Hermanos Lucca; La Bodeguita de Manolo (en Condado y en Río Piedras); La Casita Trapical; El Corcho; Lavenida; Tinto y Blanco (en Hato Rey y en Guaynabo); Restaurante Casa Emilio; Vino Mío; Cien Vinos; Hacienda Angelina by Chef Peter Hornedo; y Bar Celis.

Este año, el jurado estará compuesto por Madeleine Vázquez, directora ejecutiva de la Academia Puertorriqueña de Gastronomía (APUGA); Francisco Javier Díaz, periodista de El Nuevo Día; Yahaira Solís, editora en El Vocero; Lynet Santiago, periodista de Metro Puerto Rico; y Cristiana Fernández, vicepresidenta del Departamento Digital de WAPA TV.

Más de Eat Spain Drink Spain

Además de la Ruta de la Tapa, Eat Spain Drink Spain 2026 ofrecerá durante un mes una amplia programación de catas, maridajes, degustaciones, ‘showcookings’ y otras experiencias gastronómicas, junto con promociones especiales en tiendas especializadas e importadores y una selección de menús españoles de edición limitada creados para esta tercera edición.

PUBLICIDAD

La "Ruta de la tapa 2026" se llevará a cabo del 4 de septiembre al 4 de octubre, donde participarán 20 restaurantes en el área metropolitana. (Suministrada)

Con esta iniciativa, ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y Comercial de España en Puerto Rico continúan acercando los productos y la gastronomía española al consumidor puertorriqueño, al tiempo que apoyan la promoción y el posicionamiento de las empresas españolas en el mercado local.