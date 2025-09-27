Se busca en Puerto Rico la mejor tapa española

San Juan, Puerto Rico - Los amantes de la gastronomía española, que vivan en Puerto Rico, estarán de plácemes durante las próximas semanas. Esto se debe a que del 1 al 15 de octubre de 2025 se celebrará por segundo año consecutivo del evento especial “Eat Spain, Drink Spain”, que permitirá que el público pueda disfrutar de lo mejor que puede ofrecer la “Madre Patria”.

Esta iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España tiene como novedad este año la “Ruta de la tapa española en Puerto Rico”, en la que participarán 17 restaurantes del área metropolitana y Cayey, cada uno ofreciendo dos tapas distintas. El evento tiene un formato sencillo y atractivo: por $15, el público podrá degustar dos tapas seleccionadas junto a una bebida, ya sea vino, cerveza, agua o refresco. En total, se ofrecerán 34 tapas, diseñadas exclusivamente para esta ruta, con propuestas que van desde recetas tradicionales hasta creaciones contemporáneas.

De izquierda a derecha: Stanley Tapia, Francisco Millán, Josep María Bosch Bessa, cónsul de España en Puerto Rico; Madelaine Vázquez, Yaira Solís, Francisco Javier Díaz y Louis Arroyo. (Suministrada)

Los comensales también podrán ser parte activa del evento. Al probar tapas en cuatro restaurantes diferentes, podrán votar por su favorita y participar en el sorteo de varios premios. Además, el domingo, 19 de octubre de 2025, se celebrará un evento especial en Bar.C.Lona del Hotel AC Marriott, donde se premiarán las mejores tapas, tanto por votación del público como por un jurado profesional. Este último estará presidido por Madelaine Vázquez, directora ejecutiva de la Academia Puertorriqueña de Gastronomía, e integrado por Stanley Tapia, director de la Escuela de Artes Culinarias de la Universidad Ana G. Méndez; Francisco Javier Díaz, periodista de El Nuevo Día; Yaira Solís, periodista de El Vocero; y el ‘influencer’ gastronómico, Louis Arroyo (@youarelouis).

Los 17 restaurantes participantes que formarán parte de la iniciativa son: Rincón Ibérico, La Olivina, Andaluz, La Caleta del Vino, Barullo, Casa Manolo, Catalina, Bar.C.Lona Rooftop, La Tasca El Pescador, Sensory, Santaella, Ariel, El Corcho, El Gato de Lavapiés, Cien Vinos, Wilo y Levante Gastrobar.

“El éxito alcanzado en 2024 nos animó a diseñar una edición más ambiciosa con nuevas actividades como la Ruta de la Tapa, que refleja nuestra voluntad de acercar aún más la gastronomía española a los puertorriqueños”, expresó Francisco Millán Rajoy, director de la Oficina Económica y Comercial de España en Puerto Rico. “Una de las razones por las que los puertorriqueños viajan a España, es para disfrutar de los alimentos y bebidas de España. Hemos hecho un esfuerzo importante para traer lo mejor de nuestra gastronomía a la isla y ponerla al alcance de todos”.

Además de la ruta de la tapa, “Eat Spain, Drink Spain” ofrecerá una amplia programación que incluye menús 100% españoles, eventos especiales y descuentos en productos. Por ejemplo, del 1 al 15 de octubre, varios restaurantes ofrecerán menús exclusivamente españoles. Entre ellos se destacan La Cocina de María Franco, Rincón Ibérico, Ariel, El Corcho, El Chotis de Ávila, Andaluz y La Bodega de Méndez.

También participará El Mesón del Sándwich, que ha creado un nuevo bocata español de pavo y chorizo. Además, la cadena La Hacienda tendrá un menú español en sus distintos locales los días 2 y 9 de octubre. Por su parte, la Escuela de Artes Culinarias de la Universidad Ana G. Méndez, por su parte, abrirá sus puertas el 1 de octubre en Carolina para una degustación especial preparada por sus estudiantes.

El pasado 24 de septiembre se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Hórreo de V. Suárez, para presentar el evento "Eat Spain, Drink Spain". (Suministrada)

Por otro lado, durante los 15 días del evento se celebrarán catas de vino, clases magistrales de cocina española, noches de tapas, y hasta clases de flamenco. Muchos de estos eventos se llevarán a cabo en restaurantes, así como en locales de distribuidores e importadores. La programación completa estará disponible en la página web oficial del evento y en redes sociales.

“A través de este evento, 97 establecimientos van a participar durante 15 días para traer lo mejor de la despensa y de las bodegas españolas a Puerto Rico”, añadió Millán durante una presentación oficial para los medios celebrada el pasado 24 de septiembre, en El Hórreo de V. Suárez. “Esto combina importantes descuentos en algunos supermercados, tiendas gourmet y establecimientos de importadores con menús especiales”.

Por ejemplo, supermercados como Supermax y Econo de Altamira, junto con tiendas especializadas como The House y la panadería Kasalta, ofrecerán descuentos exclusivos en productos españoles. Además, las tiendas de importadores como El Hórreo de V. Suárez, El Almacén del Vino de B. Fernández, La Enoteca de Ballester, La Bodega de Méndez y 100 Vinos de Quintana, tendrán promociones especiales en vinos, embutidos, quesos con denominación de origen, aceites de oliva y otros productos.

“Eat Spain, Drink Spain” es parte de una campaña global que este año se celebrará en más de 15 países, desde Japón hasta México, pasando por Alemania, Catar o Singapur. “Animo a todos los puertorriqueños a sumarse a esta celebración de la despensa española. Es una excelente oportunidad para viajar a España y su cultura sin salir de Puerto Rico”, mencionó Josep María Bosch Bessa, cónsul de España en Puerto Rico. “Estoy convencido de que será un éxito y, a partir de ahora, se convertirá en un evento que estará marcado todos los años en el calendario de los puertorriqueños”.

