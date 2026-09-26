Andaluz lleva el producto local a la mesa con su nueva propuesta gastronómica

Para que los productos frescos y locales lleguen a la mesa, tiene que haber profesionales dispuestos a integrarlos en sus propuestas gastronómicas. Ese es el caso del chef José Álvarez y Andaluz, quienes apuestan por los productos de agricultores y colaboradores locales como parte de la identidad de su cocina.

El pasado jueves, 20 de agosto, durante el evento Noches de Andaluz, el chef José Álvarez y la bartender Joy Figueroa presentaron una nueva propuesta de comida y cócteles en la que integraron productos de 11 agricultores, productores y colaboradores locales.

Andaluz, ubicado en el lobby del Hotel Alma, en el Viejo San Juan, es un restaurante que fusiona la gastronomía española y puertorriqueña. Entre los nuevos ofrecimientos se encuentran la Ensalada de Zanahoria, el Pulpo a la Brasa, los Chicharrones de La Ceba y la Fritura Andaluza, preparada con pescado local, calamares, pimientos de padrón y alioli de anchoa.

Cada uno de los platos presentados en este nuevo menú estuvo acompañado por una propuesta de cócteles diseñada para complementar la oferta culinaria. Entre las opciones destacó Alma Blanca Sangría, preparada con ron de coco, parcha y cava, así como Dame Mis Flores, un cóctel a base de vodka, clara de huevo, agua de rosas y flor de mariposa.

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CRUDO Seafood, Quality Agriculture Farm, La Ceba, De La Cuerda, Frutos del Guacabo, Alcor Foods, Vaca Negra, Panadería Clandestina, Productos Auna, Produce y Finca Guasábara fueron los agricultores, productores y colaboradores cuyos productos formaron parte de las nuevas creaciones presentadas durante la noche.

“Este menú no sería posible sin el esfuerzo de nuestros agricultores, nuestros productores locales. Para eso está este menú, para presentarle a ustedes y para enseñar a Puerto Rico lo que se puede hacer aquí, de los productos increíbles que ustedes producen”, expresó el chef ejecutivo de Andaluz.

La bartender Joy Figueroa y el chef José Álvarez fueron los encargados de crear un menú que integra la agricultura y producción local con la coctelería. (Suministrada)