Los secretos de una buena salsa BBQ: consejos de un pitmaster para prepararla en casa

Preparar una salsa BBQ casera puede parecer una tarea sencilla, pero lograr u balance adecuado entre dulzor, acidez, especias y textura requiere técnica y atención a los detalles. Para el pitmaster Sammy Torres, quien lleva aproximadamente 20 años compitiendo en eventos de parrilla y perfeccionando recetas alrededor del fuego, una buena salsa comienza con el entendimiento de sus ingredientes y del propósito que tendrá en cada preparación.

“En el ambiente de las competencias, muchos de nosotros los competidores, pues preparamos nuestras propias salsas o añadimos ingredientes a las salsas que compramos para acentuarlas a nuestro gusto”, explicó Torres.

Según explicó el pitmaster, una de las ventajas de elaborar salsa BBQ en casa es la posibilidad de personalizar los sabores según las preferencias de cada persona. Desde versiones más dulces hasta alternativas con notas ahumadas o picantes, la receta puede ajustarse para complementar distintos cortes de carnes o pescados.

“Para elaborar una salsa pueden utilizar cualquier variedad de frutas. Pueden ser cítricos, pueden ser frutas dulces. Por ejemplo: tú puedes hacer salsas de guayaba, como que la puedes hacer de tamarindo, también de parcha o strawberries. Puedes hacer salsas de cualquier tipo de fruta o cítrico”, detalló.

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No obstante, el experto señaló que existen errores frecuentes que pueden afectar el resultado final. Entre ellos mencionó el exceso de azúcar, la falta de balance entre ingredientes ácidos y dulces, así como cocinar la salsa a temperaturas demasiado altas, lo que puede alterar su textura y sabor.

“Uno de los errores más comunes pudiera ser básicamente cocinarla a fuego bien alto porque básicamente todos los ingredientes más el azúcar, tienen sus azúcares propias y si la cocinas a fuego bien alto se tiende a quemar. Cuando se te pasa un caramelo que sabe a quemado, pues básicamente eso mismo te puede pasar en la salsa. Tienes que estar pendiente y una vez ella empieza a burbujear. El punto de burbujeo de la salsa, pues entonces la apagas, la dejas reposar un rato a temperatura ambiente para que ella baje su temperatura solita y todos los ingredientes que le echaste pues se unan, se desarrollen sus sabores y sepan a lo que tú pretendes que sepa la salsa”, describió Torres.

Para quienes desean experimentar en su cocina o barbacoa este verano, el pitmaster Sammy Torres recomendó comenzar con una base sencilla y probar poco a poco las proporciones de los ingredientes. De esta manera es posible desarrollar una receta propia sin perder el equilibrio de sabores que caracteriza una buena salsa BBQ.

“Una buena salsa con solo 3 ingredientes sería: una fruta, un ácido, que pudiera ser un vinagre y agua para licuarla un poco. Por ejemplo: tú coges la pasta de guayaba, la pones a servir con un poquito de agua hasta que se disuelve la pasta de guayaba, ya ahí tienes la pasta y el agua, a eso le puedes añadir un poquito de sal, pimienta y ya creaste una salsa”.

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Además de la preparación, la conservación es otro aspecto importante. El pitmaster destacó que las salsas elaboradas en casa requieren cuidados distintos a las versiones comerciales, ya que generalmente no contienen los mismos conservantes.

Entre las recomendaciones generales, explicó la importancia de utilizar recipientes limpios y esterilizados, mantener la salsa refrigerada y estar atentos a cualquier cambio en olor, color o textura.

“La salsa la debes embotellar en un pote de cristal con su tapa y preferiblemente que haya sido esterilizado. Esterilizarlo es tan fácil como hervirlo unos cuantos minutos en agua y sacarlo directo del agua, dejarlo que se seque y echar la salsa una vez el vidrio esté seco. Una vez ya la echaste en el pote esterilizado, déjala que llegue a temperatura ambiente y una vez esté a temperatura ambiente, se refrigera y metes en la nevera. Por lo general, cuando preparas una salsa en la casa, con los ingredientes que hemos hablado, te puede durar varias semanas, una semana o dos semanas seguramente sin que pierda su sabor, ni que se descomponga su contenido”, aconsejó.

Para Torres, el éxito de una buena salsa BBQ no depende únicamente de una receta específica, sino de la paciencia y la práctica. Cada preparación representa una oportunidad para ajustar sabores y descubrir nuevas combinaciones.

“Aportando a la conversación, un buen consejo sería anotar. Puede que te acuerdes de 8 de los 10 ingredientes que usaste, pero siempre se te va a olvidar uno que es el que le daba la notita que te gustó. Por eso, es recomendable que todas tus recetas tú las vayas anotando y las vayas guardando, haciendo un pequeño archivo familiar. De las cosas que te gustan, de las cosas que has probado y de las que no te han gustado también”, añadió Torres.

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Al finalizar la entrevista, el pitmaster también adelantó detalles sobre los próximos eventos relacionados con la cultura de la barbacoa y las parrillas, iniciativas que buscan reunir tanto a expertos como a aficionados alrededor del fuego y la gastronomía al aire libre.

Entre los eventos está el Selectos BBQ Challenge el sábado 27 de junio en el paseo Tablado en Guaynabo. Es un evento familiar donde se presenciará competencias de bbq, degustaciones y talleres. La entrada es libre de costo y Pitmaster Torres contará con 20 equipos en la competencia.

El pitmaster estará acompañado por 20 equipos el próximo sábado 27 de junio en el Selectos BBQ Challenge. (Suministrada)

Receta de salsa de guayaba

Ingredientes:

Pasta de guayaba (1 barra)

Agua

Cebolla

Ajo

Jengibre (3 o 4 rueditas)