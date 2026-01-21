Chef Iván Clemente es galardonado en Madrid por la Academia Iberoamericana de Gastronomía

En una ceremonia cargada de emoción y prestigio, la plana mayor de la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIG) entregó formalmente al chef puertorriqueño Iván Clemente el Galardón Iberoamericano de Gastronomía Solidaria 2025. El evento, celebrado en la capital española, marcó un hito histórico al posicionar a la isla como el máximo referente de la gastronomía social entre 17 países de Latinoamérica, España y Portugal.

El chef Clemente, fundador del Comedor de la Kennedy, recibió la distinción de manos de los líderes de la AIG, incluyendo a su presidente Rafael Ansón, quienes reconocieron su lucha incansable contra la inseguridad alimentaria en Puerto Rico. Este premio no solo celebra la excelencia culinaria, sino que reafirma que la cocina es una herramienta poderosa para la transformación comunitaria.

El chef Iván Clemente dio unas palabras a la audiencia en el momento en el que recibió el Galardón Iberoamericano de Gastronomía Solidaria 2025. (Suministrada)

“Este premio significa dos cosas para mí. Primero, gratitud, porque yo todo se lo debo al Padre Celestial, a mis padres adoptivos que me amaron y a las miles de personas que durante el camino han trabajado por el Comedor de la Kennedy y ayudado a dar comida, dinero y apoyo”, indicó Clemente hace unas semanas luego de enterarse de que sería galardonado. “Segundo, para mí significa compromiso. Cada día me levanto para servir para que, en ningún lugar en Puerto Rico, ningún niño ni anciano, se quede sin comer. Nuestro trabajo es que ese niño y ese anciano reciba un plato de comida, una merienda y una compra. Ese compromiso es cada día mucho más fuerte para mí, porque mientras en Puerto Rico haya niños, ancianos y estudiantes universitarios que se acuesten sin comer, yo todavía siento que no he hecho nada”.

Grupo de premiados junto a dignatarios del Gobierno de España y altos cargos dentro de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, en Madrid, España. (Suministrada)

Logro histórico para Puerto Rico

Para la Academia Puertorriqueña de Gastronomía (APUGA), la entrega de este premio en Madrid tiene un valor extraordinario. Por segundo año consecutivo, la isla logra uno de los cinco galardones principales de la AIG, superando a naciones con tradiciones gastronómicas centenarias.

Desde la izquierda: María Inmaculada Quintana, miembro Academia Iberoamericana de Gastronomía; José Carlos de Santiago, presidente Grupos Excelencias; Rafael Ansón, presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía; Chef Iván Clemente; y César Cordero-Krüger, presidente Academia Puertorriqueña de Gastronomía (APUGA). (Suministrada)

“Este logro confirma que cuando Puerto Rico trabaja de manera alineada y colaborativa, puede ocupar un lugar protagónico en el escenario iberoamericano, fortaleciendo la relación entre la industria, las comunidades y las instituciones para construir un futuro gastronómico sólido y con impacto real”, mencionó Madelaine Vázquez, directora ejecutiva de APUGA. “Ahora, ocupamos el primer lugar en gastronomía solidaria a nivel de Iberoamérica y estamos entre los primeros cinco en gastronomía saludable, satisfactoria y global. Esto no es poca cosa y hay que tomarlo con mucha responsabilidad, visibilizarlo y accionarlo. Cuando digo accionarlo me refiero a poner en marcha iniciativas de país, desde educación hasta salud, emprendimiento y gestión que continúe fortaleciéndose en estas áreas y permitan que nuestra gastronomía se mantenga en esa posición de alto rango y continúe creciendo”, añadió.

Desde la izquierda, atrás: Prof. Stanley Tapia, director de la International School of Hospitality and Culinary Arts de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM); César Cordero-Krüger, presidente Academia Puertorriqueña de Gastronomía (APUGA); Alan Bair, director UAGM; y José Carlos de Santiago, presidente Grupo Excelencias. Desde la izquierda, al frente, Marimar Lidin, académico de APUGA; Rafael Ansón, presidente de la Academia Ibaeroamericana de Gastronomía; Chef Iván Clemente; y Dr. Juan E. Ayala, vicepresidente asociado de Desarrollo y Relaciones con la Comunidad de la UAGM. (Suministrada)

Por su parte, César Cordero Krüger, presidente de APUGA, destacó que esta validación internacional en Madrid es fruto de una visión clara. “Este galardón representa la validación internacional de una gastronomía que une excelencia, identidad y responsabilidad social”, añadió, recordando que el año pasado el chef Josiah Hernández también trajo gloria a la isla en la categoría de sostenibilidad.

Cuadro de Honor 2025

El resto de los ganadores de los IV Galardones Iberoamericanos de Gastronomía 2025 fueron: la Fundación Española de la Nutrición, de España, quienes obtuvieron el premio a Gastronomía Saludable; el Grupo La Patarashca, de Perú, que ganaron el premio a Gastronomía Sostenible; Bittor Arginzoniz, de España, en la categoría Gastronomía Satisfactoria; y Alex Atala, Brasil, a quien le fue otorgado el premio en la categoría de Gastronomía Global.

La imagen del chef Iván Clemente aparece en una de las columnas donde se llevó a cabo la entrega de los IV Galardones Iberoamericabos de Gastronomía. (Suministrada)