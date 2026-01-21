Chef Iván Clemente es galardonado en Madrid por la Academia Iberoamericana de Gastronomía
El fundador del Comedor de la Kennedy recibió el Galardón Iberoamericano de Gastronomía Solidaria 2025
21 de enero de 2026 - 11:10 PM
En una ceremonia cargada de emoción y prestigio, la plana mayor de la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIG) entregó formalmente al chef puertorriqueño Iván Clemente el Galardón Iberoamericano de Gastronomía Solidaria 2025. El evento, celebrado en la capital española, marcó un hito histórico al posicionar a la isla como el máximo referente de la gastronomía social entre 17 países de Latinoamérica, España y Portugal.
El chef Clemente, fundador del Comedor de la Kennedy, recibió la distinción de manos de los líderes de la AIG, incluyendo a su presidente Rafael Ansón, quienes reconocieron su lucha incansable contra la inseguridad alimentaria en Puerto Rico. Este premio no solo celebra la excelencia culinaria, sino que reafirma que la cocina es una herramienta poderosa para la transformación comunitaria.
“Este premio significa dos cosas para mí. Primero, gratitud, porque yo todo se lo debo al Padre Celestial, a mis padres adoptivos que me amaron y a las miles de personas que durante el camino han trabajado por el Comedor de la Kennedy y ayudado a dar comida, dinero y apoyo”, indicó Clemente hace unas semanas luego de enterarse de que sería galardonado. “Segundo, para mí significa compromiso. Cada día me levanto para servir para que, en ningún lugar en Puerto Rico, ningún niño ni anciano, se quede sin comer. Nuestro trabajo es que ese niño y ese anciano reciba un plato de comida, una merienda y una compra. Ese compromiso es cada día mucho más fuerte para mí, porque mientras en Puerto Rico haya niños, ancianos y estudiantes universitarios que se acuesten sin comer, yo todavía siento que no he hecho nada”.
Para la Academia Puertorriqueña de Gastronomía (APUGA), la entrega de este premio en Madrid tiene un valor extraordinario. Por segundo año consecutivo, la isla logra uno de los cinco galardones principales de la AIG, superando a naciones con tradiciones gastronómicas centenarias.
“Este logro confirma que cuando Puerto Rico trabaja de manera alineada y colaborativa, puede ocupar un lugar protagónico en el escenario iberoamericano, fortaleciendo la relación entre la industria, las comunidades y las instituciones para construir un futuro gastronómico sólido y con impacto real”, mencionó Madelaine Vázquez, directora ejecutiva de APUGA. “Ahora, ocupamos el primer lugar en gastronomía solidaria a nivel de Iberoamérica y estamos entre los primeros cinco en gastronomía saludable, satisfactoria y global. Esto no es poca cosa y hay que tomarlo con mucha responsabilidad, visibilizarlo y accionarlo. Cuando digo accionarlo me refiero a poner en marcha iniciativas de país, desde educación hasta salud, emprendimiento y gestión que continúe fortaleciéndose en estas áreas y permitan que nuestra gastronomía se mantenga en esa posición de alto rango y continúe creciendo”, añadió.
Por su parte, César Cordero Krüger, presidente de APUGA, destacó que esta validación internacional en Madrid es fruto de una visión clara. “Este galardón representa la validación internacional de una gastronomía que une excelencia, identidad y responsabilidad social”, añadió, recordando que el año pasado el chef Josiah Hernández también trajo gloria a la isla en la categoría de sostenibilidad.
El resto de los ganadores de los IV Galardones Iberoamericanos de Gastronomía 2025 fueron: la Fundación Española de la Nutrición, de España, quienes obtuvieron el premio a Gastronomía Saludable; el Grupo La Patarashca, de Perú, que ganaron el premio a Gastronomía Sostenible; Bittor Arginzoniz, de España, en la categoría Gastronomía Satisfactoria; y Alex Atala, Brasil, a quien le fue otorgado el premio en la categoría de Gastronomía Global.
Además de Clemente, este año fueron finalistas otros puertorriqueños como: Verde Mesa, de Loyda Rosa junto a los chefs Gabriel Hernández y Ángel Lugo, en la categoría de Gastronomía Saludable; el chef Carlos Portela, de Orujo Taller Gastronómico, en Gastronomía Satisfactoria; y el Chef Mario Pagán y el Mario Pagán Restaurant Group, dentro de la categoría Gastronomía Global. Estos fueron finalistas en sus respectivas categorías y compitieron contra 17 países. Crystal Díaz, de El Pretexto, fue la representante de Puerto Rico en la categoría de Gastronomía Sostenible.
