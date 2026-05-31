Regresa el Festival del Fricasé en Naranjito

La celebración del esperado Festival del Fricasé, un evento familiar que reúne lo mejor de la gastronomía puertorriqueña y la música vuelve al llamado “Pueblo de Los Changos”, Naranjito.

El evento será el domingo, 7 de junio desde las 10:00 a.m. y contará con una amplia variedad de establecimientos con diferentes fricasés para complacer los diferentes paladares. Los fricasés son confeccionados por comerciantes y cocineros locales que darán vida a uno de los platos más tradicionales y queridos de la cocina puertorriqueña.

“En Naranjito nos sentimos orgullosos de nuestras tradiciones y de la calidez de nuestra gente. Este Festival del Fricasé será una gran celebración familiar donde podrán disfrutar de nuestra gastronomía, música, artesanía y del talento de nuestros productores locales. Invitamos a todo Puerto Rico a que nos visite el próximo domingo, 7 de junio y viva una experiencia llena de sabor, cultura y alegría en nuestro pueblo”, expresó Orlando Ortiz, alcalde de Naranjito en declaraciones escritas.

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Como parte de las atracciones principales del festival, se confeccionará un gigantesco fricasé de pollo, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de la jornada.

Un enorme fricasé de pollo se confecciona en la plaza pública de Naranjito. (Suministrada)

Además de la oferta gastronómica, el evento incluirá la participación de artesanos y agroempresarios del país, quienes tendrán a la venta productos locales y artículos confeccionados en Puerto Rico, promoviendo así el desarrollo económico y cultural de la isla.

La música también será protagonista durante el festival con un programa artístico de primer nivel que incluirá las presentaciones de Charlie Aponte, el Trío Los Condes, La Voz más alta del merengue, además de un emotivo tributo a Tony Croatto. El programa musical se completa con niños trovadores, la Marching Band, el Grupo de Baile 869, todos del programa de Bellas Artes municipal, y la presentación de Guateque: Ballet Folclórico de Puerto Rico.

“El Festival del Fricasé busca resaltar nuestras tradiciones culinarias y ofrecer un espacio de encuentro familiar donde se celebre la cultura, la música y el talento local. Invitamos a todo Puerto Rico a darse cita en Naranjito para disfrutar de un día lleno de sabor y entretenimiento”, añadió el alcalde.