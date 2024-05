Cómo cocinar un fricasé de pollo igual que lo hacen en Naranjito

Cómo hacen el fricasé en Naranjito

“A mí me gusta hacer el fricasé con cerveza, pero que tenga cuerpo y sabor, no muy aguadita. Además, pelo las papas y las corto en pedazo, dependiendo si voy a usar pollo o cabrito. Si es cabrito, aguanta la papa completa”, explicó el chef Manuel Morales, propietario de Manny’s Culinary Art, quien nació y vive en Naranjito. “Siempre que tenemos una reunión o fiesta en mi casa, no puede faltar el fricasé de cabrito, porque ya es una tradición. Cuando vamos a casa de mi hermano, se hace de ternera o pollo. Esto es parte de nosotros”.