Hacienda Terruño JS, de Naranjito, gana medalla de plata en competencia internacional de cacao

“Esto es un logro extraordinario para nosotros, ya que este es el primer año que participamos en esta competencia, por lo que estar entre los primeros 50 del mundo y ganar un certificado de plata, es algo que no me lo esperaba” , explicó Jorge L. Morales Berríos , propietario de la Hacienda Terruño JS. “Sobre todo, porque competimos con países que, a nivel mundial, son autoridades en cacao y que se caracterizan por someter calidad a este tipo de competencias. Esto, sin duda, nos da mucha motivación para hacer cosas nuevas y mejorar lo que ya tenemos ”. En la competencia, también se reconoció la labor del agricultor David Valentín Bayón, de San Sebastián, quien recibió una medalla de bronce.

Historia de retos y oportunidades

Tan reciente como el año pasado, la Hacienda Terruño JS se convirtió en el primer proyecto agroturístico en Naranjito , endosado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico . Desde entonces, el propio agricultor se encarga de dar visitas guiadas a la hacienda prácticamente todos los sábados, a las 10:00 a.m., con cita previa hecha a través de la página web www.terunojs.com/recorridos . El recorrido, que cuesta $35 por persona (menores de tres años no pagan), incluye cinco paradas donde se hablan de distintos temas, tanto del cacao, del manejo de la plantación, así como de otras prácticas agrícolas en la finca. Al final, se degusta una merienda, chocolate caliente y chocolate sólido que se hace en la finca, al que el agricultor bautizó como Tanibe, el nombre invertido de su madre Benita. Aquellas personas que quieran adquirir los chocolates, lo pueden hacer al finalizar el recorrido.

A pesar de que Berríos Morales se retiró hace dos años, su nuevo “hobbie” lo mantiene sumamente ocupado. “Este es un trabajo agrícola fuerte, que se hace bajo el sol, y donde la mano de obra es sumamente escasa. Por eso diría que el 99.9% de todo lo que se hace aquí, lo hago yo solo. No me retiré, lo que hice fue meterme en camisas de once varas”, explicó el puertorriqueño mientras soltó una carcajada. “Sin embargo, es algo que definitivamente me da mucha satisfacción y me siento bien contento, porque sigo conociendo gente nueva y todo el que ha llegado a la finca sale bien satisfecho”.