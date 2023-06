Jengibre, vodka, cítrico y lavanda. Llega en un vaso alto de cristal, se adorna con una rebanada de limón deshidratado y un tallo de la misma flor. La bebida tiene un tono claro amarillento y se siente suave en la boca: un golpe breve y picante seguido por un suave murmullo floral. Es refrescante, delicioso, incluso. Pero ¿qué hace al “Lavender Mule” de La Factoría tan especial?

La realidad es que nadie realmente sabe. Su confección es diferente a un “Moscow Mule” tradicional, sí. Sus sabores son más complejos y su presentación bien cuidada, también. Es tan popular que en un día pueden llegar a preparar sobre 200 de ellos. Pero en papel, el trago no es nada particularmente complicado o que requiera de habilidades técnicas especiales. Y, sin embargo, es uno de los tragos más celebrados de la coctelería puertorriqueña moderna. De hecho, se puede decir que fue, casi sin quererlo, uno de los cocteles que abrió el camino para una revolución de mixología nunca antes vista en la isla.

La Factoría se compone de cuatro barras vastamente distintas en ambiente y ofrecimientos. (Miguel J. Rodriguez Carrillo)

“El ‘lavender mule’ quien lo hizo originalmente fue Leslie (Cofresí). Lo hizo por remendar porque tuvo una actividad y se le acabaron la mayoría de los ingredientes de los dos cocteles que tenía y lo que hizo fue mezclar esos dos cocteles que le quedaban y hacer uno”, explica Roberto Berdecía.

Ante la ausencia de “simple syrup” (mezcla de agua y azúcar en partes iguales para endulzar tragos), se vio forzado a usar un sirope infundido con lavanda para preparar los “moscow mules”, que figuraban en el menú de tragos de esa noche.

“Después se refina hasta llevarlo a la versión que es hoy”, dice Berdecía.

Roberto Berdecía es uno de los fundadores de La Factoría. Es flaco, alto, tiene cabello largo y la piel bronceada, su rostro filoso y su sonrisa es cálida. Fue a una competencia internacional a India y allí se dio cuenta de lo mucho que le faltaba por aprender y de lo mucho que le faltaba por crecer a la comunidad de bartenders en Puerto Rico.

“Yo gané una competencia local aquí y fui a representar a Puerto Rico a India. Yo fui con la intención y con toda las ganas de ganar, pero cuando llegué allá me di cuenta de que no iba a ganar porque el nivel de diferencia que había entre nosotros y lo que estaba pasando en el mundo era grandísimo. Cambié mi perspectiva, fui entonces a aprender”.

Pero Berdecía no fue el único en percatarse de que en Puerto Rico faltaba algo, alguna chispa. “Un tiempo después, Leslie Cofresí fue a competir a Río de Janeiro. Cuando regresó me dijo que vio lo mismo, que la diferencia era sustancial. Me dijo: ‘Vamos a abrir una barra’. Y pues no era mi intención porque ya en ese momento yo estaba manejando mejor mi tiempo, yo no estaba hasta las tantas de la mañana, estaba manejando mi horario, estaba mucho más cómodo, pero le dije que sí porque en realidad amo estar detrás de la barra y me gusta servir cocteles”, cuenta Berdecía.

“Factoría surgió bastante fácil después de mucho tiempo de buscar el espacio. Siempre hemos sido tres socios: Leslie Cofresí, Pablo Rodríguez y yo”. Estuvieron cerca de un año buscando un espacio, y estuvieron a punto de darse por vencidos hasta que un golpe de suerte los alcanzó.

“Cuando ya habíamos decidido como darle una pausa a la búsqueda, llega Pablo y nos dice: ‘Yo tengo este espacio, quiero hacer algo, no sé exactamente qué’”.

Pero el local era en el Viejo San Juan, y quienes han trabajado en la zona, como Berdecía, saben lo difícil que puede ser. Esa idea no le parecía muy agradable, pero aun así decidieron ir a verlo. “Cuando entramos nosotros sentimos una vibra bien diferente, única. Obviamente, el espacio era ‘Hijos de Borinquen’, eso también trae una magia a todo esto. El edificio lleva casi 300 años de construido. Fue mágico”.

Es una tarde de semana y Berdecía está sentado en una de las mesas de “El Shingaling”, el penúltimo salón de La Factoría. El concepto de la barra ha sido experimental desde sus inicios. Al principio, operaban con un solo salón, pero con el tiempo sus ambiciones crecieron y desearon expandir. Primero llegó la barra de vinos, luego “El Shingaling” y después un espacio extraño al que bautizaron “El Final” por encontrarse en la parte más alejada del edificio. La Factoría se compone en realidad de cuatro barras vastamente distintas en ambiente y ofrecimientos, al igual que identidad.

Variedad de cocteles de la barra La Factoría. (Miguel J. Rodriguez Carrillo)

Primera barra: “La Facto”, el sazón original. Una mezcla rústica e industrial que ofrece lo mejor de un edificio histórico en el Viejo San Juan. Barra amplia, colores oscuros, un par de mesas y sillas esparcidas por el piso. Cemento, ladrillo, metal. El lugar perfecto para quien busque pasar un rato breve con un trago en mano. Segunda barra: Vinos. Esencialmente un pasillo de color rojizo y luz tenue. Su esencia es más íntima y la oferta de la barra se especializa tragos trabajados con vino. Tercera barra: “El Shingaling”. Un salón de bailes. Nació, como muchas cosas en La Factoría, por casualidad. El espacio es amplio y tiene varias mesas, al igual que una barra larga y cómoda. Reina la salsa entre sus paredes, pues es un espacio pensado “pa’l bailador”. Cuarta barra: “El Final”. Pequeña y oscura. Tiene vibras de clandestinidad y se especializa en música electrónica.

“El año que estuvimos buscando espacio encontrábamos, pero o no era lo que estábamos buscando o el espacio detrás de la barra era muy pequeño o el dueño no quería negociar. Éramos dos muchachos que estábamos empezando de cero, en nada”, recuerda Berdecía, quien tenía solo 28 años cuando emprendió lo que a algunos podría parecerle una absoluta locura.

“Hablamos y decidimos abrir un día para ver cómo organizar la barra, cómo organizar las cosas, ver qué es lo que la gente quiere y de ahí cerramos y nos tomamos el tiempo que necesitemos para montar y arrancar. No pasó así porque cuando abrimos se llenó. Se lo dijimos a amistades para que vinieran a criticar, pero se llenó un montón. Había fila afuera para entrar”, dice.

Varias personas que se habían quedado afuera les escribieron para que, por favor, abrieran al día siguiente también. “Abrimos domingo y pasó exactamente lo mismo”.

“Estoy hablando de que nosotros abrimos, pero el abrir implica que hay que hacer compra, hay que hacer la preparación, hay que limpiar para abrir y éramos Leslie y yo solos. Trabajamos el turno hasta las 6:00 a .m. porque era para hacer todas las pruebas que necesitábamos. A esa hora empezamos a ver los mensajes y decidimos abrir el domingo. Limpiamos, recogimos todo, dejamos todo listo para abrir, fuimos a hacer compra, desayunamos y viramos a hacer la preparación”.

El resto, como dicen, es historia.

Una década ha transcurrido desde ese caótico fin de semana y muchas cosas han cambiado en La Factoría. “Factoría iba a ser nuestro tallercito de trabajo, pero eso no pasó, se convirtió en otra cosa. Es nuestro bebé, pero es un bebé que nació y salió corriendo y gritando”, explica Roberto y ríe.

Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito? Para Carlos Irizarry, quien ha fungido como gerente del negocio desde su fundación, se trata de haber forjado una identidad propia. “Me atrevo a decir que hemos encontrado una identidad de sabores caribeños. Nos hemos reencontrado en cuestión de sabores a una identidad caribeña donde ya, por ejemplo, no estamos buscando imitar a Nueva York, no estamos buscando imitar a Chicago o a Londres o a Europa”, dice.

El equipo detrás de la barra sabe lo importante que es el espacio que han creado. Saben la responsabilidad que conlleva ser un recinto para la alta coctelería en Puerto Rico. Ese es su legado.

“No somos una barra cualquiera, somos La Factoría y tenemos que demostrar que sí se puede. Tenemos que salir adelante. No sé si es un legado, pero es una presión que nos hemos puesto. Hay que hacerlo, hay que motivar al resto de las personas para que sí se pueda. Si nosotros podemos, hay formas de hacerlo”, dice Berdecía.

Y si algo queda claro es que a La Factoría le queda mucho camino por recorrer y muchos tragos por preparar.

“Para los próximos 10 años vamos como en un Honda Civic”, explica Carlos con una carcajada. “Estás en tercera y el motor está en alta revolución y está ahí pidiendo el cambio, pues los próximos 10 años vamos en quinta, vamos mucho más rápido, con el motor muchísimo más cómodo y todas las piezas haciendo el trabajo que tienen que hacer”.