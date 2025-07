Giovanna Huyke recrea su icónico programa “Cocinando con Giovanna” para mostrar la Tripleta BB - Bien Boricua

“Comenzamos con un pan brioche, que es dorado y suavecito. Como saben, lo que hace una tripleta son sus tres carnes y aquí tenemos la estrella, carne fresca de aquí de Puerto Rico, que llega directamente desde Coamo, con ese sabor jugoso, real. Más fresca, ninguna. No puede faltar el queso derretido y la segunda carne, la tocineta… y no de microonda. Este ‘bacon’ lo confeccionamos al horno para asegurar ese sabor crujiente y ahumado tan sabroso del Applewood Bacon. Luego el pernil jugoso, cocinado a fuego lento, con ese sazón que nos hace únicos, y las papitas crujientes por encima. Para el toque final de esta tripleta perfecta, mayo kétchup con ajo. No es una tripleta si no lleva mayo kétchup”, describe Giovanna en los videos, mientras confecciona la nueva propuesta culinaria.