Dos de los mejores espacios de gastronomía y coctelería en Puerto Rico se unieron en un evento en el restaurante Bacoa en Juncos para celebrar el décimo aniversario de La Factoría.

Los tres “master chefs” de Bacoa, Raúl Correa, Xavier Pacheco y René Marichal se unieron a los chefs Jérémie Falissard y Clément Girodengo de Grupo Barroco en Montreal con el propósito de compartir la culturas y pasión por las artes culinarias. Los chefs invitados estuvieron acompañados por parte de su equipo Roberto Porres, Christophe Beaudoin y Kate Boushel, representando el Bar Atwater Cocktail Club.

El evento único en su clase, celebró el décimo aniversario de La Factoría, una de las barras emblemáticas de San Juan. A ellos se unieron colegas de otras 10 barras que están posicionadas entre las mejores 50 barras del mundo.

PUBLICIDAD

“Para nosotros en Bacoa fue un honor recibir a nuestros colegas chefs de Montreal y unirnos en la confección de platos y tapas para celebrar los 10 años de nuestros hermanos de La Factoría. La confraternización entre colegas de la industria local e internacional fue una experiencia extraordinaria para todos”, expresó Correa uno de los “master chefs” de Bacoa.

El tributo al décimo aniversario de La Factoría contó además con representación de barras elites a través de todo el mundo como T Joget de Estocolmo, Suiza, Thunder Bolt de Los Ángeles, California, Barely Disfigured de Brooklyn, New York, Swift de Londres, Reino Unido, Happy Accident de Albuquerque, Nuevo México, The Pontiac de Central Hong Kong, Atwater Cocktail Club de Montreal, Quebec, Dante de Manhattan, New York, Hanky Panky de Ciudad de México, México y La Trova de Miami Florida.