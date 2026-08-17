Miss Universe Puerto Rico parte a Venezuela en viaje humanitario: “La alegría es una necesidad”

Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto, viajó hoy hacia Venezuela, con el fin de participar de una iniciativa de la organización sin fines de lucro Cáritas de Puerto Rico, en conjunto con Cáritas Venezuela.

Su intención, dijo, será llevar alegría, y al mismo tiempo dar visibilidad de lo que sucede en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio de 2026 que afectaron grandemente el estado de La Guaira y zonas de Caracas.

“(Voy a) brindar un poco de alegría y un poquito de cariño a las personas afectadas en los terremotos. Creo que muchas veces nos enfocamos en la necesidades, pero la alegría también es una necesidad y es justo eso lo que quiero hacer”, dijo en entrevista con Wapa Televisión la reina, al salir hoy desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Isla Verde.

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1 / 17 | Gran fiesta de pueblo para celebrar a Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto . Jennifer Barreto representó al pueblo de San Sebastián, en el concurso Miss Universe Puerto Rico. - Suministrada/Josian Bruno/Wapa TV 1 / 17 Gran fiesta de pueblo para celebrar a Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto Jennifer Barreto representó al pueblo de San Sebastián, en el concurso Miss Universe Puerto Rico. Suministrada/Josian Bruno/Wapa TV Compartir

Igualmente resaltó que a través de su proyecto y plataforma, busca darle “visibilidad a la causa que muchas veces después de una semana son olvidadas”.

En otro story en sus redes sociales, la reina agradeció a Cáritas Puerto Rico en coorindación con Cáritas Venezuela por extenderle la invitación al viaje humanitario junto a su equipo de trabajo. Su visita a Venezuela se da a poco más de tres meses de que se celebre en la isla la edición 75 del certamen de belleza internacional.

Los terremotos registrados en Venezuela dejaron un trágico saldo que hasta ahora supera los 6,300 fallecidos y decenas de miles de heridos y damnificados. Este viaje humanitario se suma a otro que Cáritas Puerto Rico, una entidad sin fines de lucro que asiste en momentos de emergencias de la Iglesia Católica, ya había realizado. Igualmente, otras organizaciones y artistas se han movilizado en favor de los sobrevivientes de los terremotos y para apoyar los esfuerzos de reconstrucción.