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Miss Universe Puerto Rico parte a Venezuela en viaje humanitario: “La alegría es una necesidad”

Jennifer Barreto y su equipo de trabajo participarán de una iniciativa de la organización Cáritas de Puerto Rico

17 de agosto de 2026 - 11:56 AM

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Jennifer Barreto en una foto de archivo. (Suministrada/Josian Bruno/Wapa TV)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto, viajó hoy hacia Venezuela, con el fin de participar de una iniciativa de la organización sin fines de lucro Cáritas de Puerto Rico, en conjunto con Cáritas Venezuela.

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Su intención, dijo, será llevar alegría, y al mismo tiempo dar visibilidad de lo que sucede en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio de 2026 que afectaron grandemente el estado de La Guaira y zonas de Caracas.

“(Voy a) brindar un poco de alegría y un poquito de cariño a las personas afectadas en los terremotos. Creo que muchas veces nos enfocamos en la necesidades, pero la alegría también es una necesidad y es justo eso lo que quiero hacer”, dijo en entrevista con Wapa Televisión la reina, al salir hoy desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Isla Verde.

Jennifer Barreto representó al pueblo de San Sebastián, en el concurso Miss Universe Puerto Rico. La celebración incluyó una visita a la alcaldía.Jennifer Barreto representará a Puerto Rico en la competencia que culminará el 24 de noviembre, cuando se celebre la gran final de Miss Universe en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.
1 / 17 | Gran fiesta de pueblo para celebrar a Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto . Jennifer Barreto representó al pueblo de San Sebastián, en el concurso Miss Universe Puerto Rico. - Suministrada/Josian Bruno/Wapa TV

Igualmente resaltó que a través de su proyecto y plataforma, busca darle “visibilidad a la causa que muchas veces después de una semana son olvidadas”.

En otro story en sus redes sociales, la reina agradeció a Cáritas Puerto Rico en coorindación con Cáritas Venezuela por extenderle la invitación al viaje humanitario junto a su equipo de trabajo. Su visita a Venezuela se da a poco más de tres meses de que se celebre en la isla la edición 75 del certamen de belleza internacional.

Los terremotos registrados en Venezuela dejaron un trágico saldo que hasta ahora supera los 6,300 fallecidos y decenas de miles de heridos y damnificados. Este viaje humanitario se suma a otro que Cáritas Puerto Rico, una entidad sin fines de lucro que asiste en momentos de emergencias de la Iglesia Católica, ya había realizado. Igualmente, otras organizaciones y artistas se han movilizado en favor de los sobrevivientes de los terremotos y para apoyar los esfuerzos de reconstrucción.

Ataúdes apilados en el puerto marítimo donde los trabajadores forenses clasifican los cuerpos de las víctimas del terremoto en La Guaira, Venezuela.Centenares de víctimas sin identificar del doble terremoto del pasado 24 de junio están siendo enterradas en varias fosas que han sido abiertas recientemente y por la emergencia en un cementerio municipal del estado venezolano La Guaira, según informaron a EFE varios testigos.Fieles rezan durante una misa celebrada en las afueras de la iglesia de Santa Teresa en el centro de Caracas, Venezuela.
1 / 16 | Así es el entierro masivo de cientos de víctimas sin identificar de los terremotos en Venezuela. Ataúdes apilados en el puerto marítimo donde los trabajadores forenses clasifican los cuerpos de las víctimas del terremoto en La Guaira, Venezuela. - Ariana Cubillos
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Miss Universe Puerto RicoJennifer BarretoVenezuela
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