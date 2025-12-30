De luto la banda de rock Fiel a la Vega

1 / 6 Fiel a la Vega celebra en el Choliseo su 25 aniversario ante miles de seguidores

Con un espectáculo de tres y media de duración, Tito Auger, Ricky Laureano, Jorge Arraiza y Pedro Arraiza complació a su fanaticada en el Coliseo José Miguel Agrelot, en Hato Rey.

Alejandro Granadillo