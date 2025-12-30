Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

De luto la banda de rock Fiel a la Vega

Esta tarde se dio a conocer el fallecimiento de la madre de uno de sus integrantes

30 de diciembre de 2025 - 6:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fiel a la Vega se constituyó en 1994. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Despedir el año cuando falta una pieza clave en la mesa es un acto de valentía. Mañana, 31 de diciembre, el guitarrista y compositor de la banda de rock boricua Fiel a la Vega, Ricky Laureano, recibirá el 2026 “con dolor y gratitud”, según describió en sus redes sociales.

La mezcla de emociones del músico puertorriqueño se debe al fallecimiento de su madre Brunilda Negrón Vázquez la noche de ayer, 29 de diciembre. En el escrito, además, el artista indicó que su padre, Enrique “Quique” Laureano Molina, murió el pasado 27 de noviembre.

“Se fueron uno detrás del otro; así de inseparables fueron siempre”, subrayó.

Laureano, de igual forma, exteriorizó que sus padres le dieron todo. “La vida, el amor, la comprensión, la educación y la confianza para ser quien quisiera ser. Fueron profundamente queridos por su familia y por su comunidad”, agregó.

El guitarrista tuvo palabras de agradecimiento para los familiares y amigos que se han hecho presente en su proceso. “Que, de una forma u otra, se han tomado el tiempo de enviarme mensajes de consuelo, abrazos y amor en este momento tan difícil”, dijo.

Según expresó, su esposa Mayra y su hijo Diego han sido su “sostén”. “A mis hermanos Lilliam, Javier y Maillyn, por su amor incondicional; y muy especialmente a mi prima Tatita, por estar con mis padres durante este último año tan difícil y brindarles el amor y el cuidado que tanto merecían”, concluyó.

Laureano finalizó el escrito con buenos deseos para sus seguidores. “Deseo de todo corazón que este próximo 2026 sea un año bonito para ustedes. Gracias siempre por el cariño y los buenos deseos. Los quiero”.

Con un espectáculo de tres y media de duración, Tito Auger, Ricky Laureano, Jorge Arraiza y Pedro Arraiza complació a su fanaticada en el Coliseo José Miguel Agrelot, en Hato Rey.Fiel a la Vega ofreció un repertorio extenso de 28 canciones.Durante tres horas, el público se mantuvo cantando los éxitos de la agrupación musical puertorriqueña.
1 / 6 | Fiel a la Vega celebra en el Choliseo su 25 aniversario ante miles de seguidores. Con un espectáculo de tres y media de duración, Tito Auger, Ricky Laureano, Jorge Arraiza y Pedro Arraiza complació a su fanaticada en el Coliseo José Miguel Agrelot, en Hato Rey. - Alejandro Granadillo
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
