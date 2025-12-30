De luto la banda de rock Fiel a la Vega
Esta tarde se dio a conocer el fallecimiento de la madre de uno de sus integrantes
30 de diciembre de 2025 - 6:06 PM
Despedir el año cuando falta una pieza clave en la mesa es un acto de valentía. Mañana, 31 de diciembre, el guitarrista y compositor de la banda de rock boricua Fiel a la Vega, Ricky Laureano, recibirá el 2026 “con dolor y gratitud”, según describió en sus redes sociales.
La mezcla de emociones del músico puertorriqueño se debe al fallecimiento de su madre Brunilda Negrón Vázquez la noche de ayer, 29 de diciembre. En el escrito, además, el artista indicó que su padre, Enrique “Quique” Laureano Molina, murió el pasado 27 de noviembre.
“Se fueron uno detrás del otro; así de inseparables fueron siempre”, subrayó.
Laureano, de igual forma, exteriorizó que sus padres le dieron todo. “La vida, el amor, la comprensión, la educación y la confianza para ser quien quisiera ser. Fueron profundamente queridos por su familia y por su comunidad”, agregó.
El guitarrista tuvo palabras de agradecimiento para los familiares y amigos que se han hecho presente en su proceso. “Que, de una forma u otra, se han tomado el tiempo de enviarme mensajes de consuelo, abrazos y amor en este momento tan difícil”, dijo.
Según expresó, su esposa Mayra y su hijo Diego han sido su “sostén”. “A mis hermanos Lilliam, Javier y Maillyn, por su amor incondicional; y muy especialmente a mi prima Tatita, por estar con mis padres durante este último año tan difícil y brindarles el amor y el cuidado que tanto merecían”, concluyó.
Laureano finalizó el escrito con buenos deseos para sus seguidores. “Deseo de todo corazón que este próximo 2026 sea un año bonito para ustedes. Gracias siempre por el cariño y los buenos deseos. Los quiero”.
