Amor, salsa y recuerdos: Luis Vázquez abre su 2026 con “Soy tuyo”

El cantante Luis Vázquez comienza el 2026 con “mucha salsa”, nueva música y una apuesta romántica que invita a celebrar y bailar el amor y las conexiones –por más efímeras que puedan ser– con “Soy tuyo”, su más reciente sencillo musical.

En entrevista con El Nuevo Día, el salsero habló sobre la inspiración detrás de la canción, el proceso creativo con el que colaboró con el reconocido productor venezolano Motiff y sus planes en esta nueva etapa de su emergente carrera musical en un género que continúa más vivo que nunca.

“Yo llevo la idea de una historia que me pasó, de esos amores a primera vista que uno tiene de momento, pero se esfuma porque el amor a distancia lo hizo todo muy complicado y uno tiene que vivir de recuerdos”, sostuvo el joven de 19 años de edad sobre la inspiración para la romántica letra.

PUBLICIDAD

El productor venezolano, Motiff y el cantante boricua, Luis Vázquez. (Suministrada)

“En mi lista de artistas con los que quería colaborar y trabajar, Luis estaba muy arriba, ya veníamos trabajando con algunas cosas y en el momento en que nos metimos al estudio pues fue todo muy orgánico e incluso muy hermoso. Es un muchacho joven que está defendiendo el género de la salsa”, destacó por su parte Motiff, quien ha trabajado con artistas como Marc Anthony, Farruko, Jennifer López, Daddy Yankee, Don Omar, Bad Bunny, entre muchos otros.

“Con Luis nos podíamos atrever un poquito más con las texturas urbanas, los teclados y toda esa cuestión, que tiene que ver mucho con lo que yo vengo haciendo a lo largo de mi carrera, y pudimos aplicarla en esta canción. Claro, siempre respetando mucho lo que es la salsa y el género”, añadió el productor, quien aprovechó el espacio para destacar a artistas como Vázquez y la nueva cepa que busca mantener viva la salsa.

“Somos tantos que estamos unidos en esta misión que es la salsa”, añadió por su parte Vázquez, quien comenzó en la industria desde temprana edad. “Todo lo que está pasando y que venimos haciendo ya hace unos añitos es una semilla que se planta para que los frutos después salgan y esos nuevos exponentes y talentos también sigan surgiendo”.

El video musical de “Soy tuyo” ya está disponible en las plataformas digitales.

Con este lanzamiento, Vázquez reafirma su compromiso con la salsa y su intención de conectar con nuevas generaciones de oyentes, combinando tradición y frescura en cada nota musical.

PUBLICIDAD

“Nosotros, a través de nuestra música, queremos ser un puente para esos jóvenes, como también lo hicieron salseros tradicionales con nosotros, que nos han ayudado y que nos dejaron, como quien dice, el menú servido en la mesa, pero obviamente nosotros le hemos hecho unas variaciones a nuestro estilo, a nuestra manera, pero siempre con respeto”, destacó Vázquez al agradecer a los veteranos de la salsa.

Ante esto, ambos revelaron algunos detalles sobre un proyecto colaborativo que reunirá a la nueva cepa de salseros, enalteciendo el género y que esperan sea lanzado este 2026, demostrando que la salsa no solo se mantiene vigente, sino que evoluciona con cada nueva generación de artistas.

“Marcará un antes y un después de lo que es esta nueva generación de la salsa”, aseguró Motiff. “Vamos a estar todos reunidos, un proyecto tipo Fania, y yo digo Fania por la colaboración de tantos artistas juntos en un solo proyecto. Le hemos puesto el corazón y viene mucha música. Se acabó la dieta, lo que viene es salsa”.