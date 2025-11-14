Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de noviembre de 2025
76°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cancelan el concierto de Yailin “La más viral” en Puerto Rico

El “show” estaba pautado para el viernes 14 de noviembre

14 de noviembre de 2025 - 10:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante dominicana Yailin “La Más Viral”. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El concierto de Yailin “La más viral” en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico fue cancelado, así anunció la cantante dominicana a través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram.

RELACIONADAS

La intérprete de “Me encantas” explicó que la decisión fue tomada por “la empresa contratante Rompe Olas Productions y el señor César Sainz, responsables de la organización del espectáculo”, que se llevaría a cabo este viernes 14 de noviembre.

Yailin “La más viral” cancela su concierto en Puerto Rico.
Yailin “La más viral” cancela su concierto en Puerto Rico. (captura de pantalla)

Asimismo, la exponente urbana agradeció a quienes compraron sus entradas y viajaron hasta la isla para disfrutar de su presentación, al mismo tiempo que les pidió disculpas por la situación y expresó su deseo de “presentarse cuando existan las condiciones contractuales y logísticas necesarias”.

Inicialmente el espectáculo estaba pautado para realizarse el 4 de octubre y tuvo que ser movido al 14 de noviembre

Precisamente, ayer miércoles, Yailin aseguró que realizaría su concierto “no importa quién venga o cuántas personas hayan”.

Según la página oficial del recinto, la mayoría de asientos aún se encontraban disponibles.

Tags
ConciertoCoca Cola Music HallCésar Sainz
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 13 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: