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El Empire State Building se iluminará de color rosa en tributo a Dolly Parton

Las luces del famoso rascacielos homenajearán a la cantante, compositora, actriz e icono de la música country

26 de agosto de 2026 - 9:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Homenaje a Dolly Parton. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El emblemático Empire State Building de Nueva York se iluminará de color rosa este martes en tributo a la legendaria cantante Dolly Parton, que murió hoy, a los 80 años de edad.

RELACIONADAS

Las luces del famoso rascacielos homenajearán a la cantante, compositora, actriz, filántropa e icono de la música country, así como a su organización benéfica, Dolly Parton’s Imagination Library, según un comunicado.

La autora e intérprete de ‘Jolene’ y ‘I Will Always Love You’ anunció que padecía problemas de salud en otoño de 2025, meses después de cancelar una serie de conciertos previstos en Las Vegas.

La cantante, escritora y filántropa estadounidense Dolly Parton (1946, Tennesse), la reina de la música country con una carrera de más de seis décadas y una mujer venerada en su país nata, cumple hoy 80 años alejada de los focos por sus problemas de salud.Dolly Parton posa para una foto en Nueva York, en esta foto de archivo del 12 de diciembre de 2000.Dolly Parton posaba en 2016 durante la 51 edición de los Premios de la Música Country en el Grand Garden Arena en Las Vegas.
1 / 17 | Dolly Parton celebra sus 80 años: su trayectoria en fotos. La cantante, escritora y filántropa estadounidense Dolly Parton (1946, Tennesse), la reina de la música country con una carrera de más de seis décadas y una mujer venerada en su país nata, cumple hoy 80 años alejada de los focos por sus problemas de salud. - REED SAXON

Su muerte, anunciada por su sobrino Bryan Seaver en Instagram, ocurre tres días después de que asegurase en una entrevista con la revista People que seguía trabajando, pese a estar lidiando con su salud.

La carrera de Parton abarcó décadas e incluyó premios Grammy, películas y, más adelante, un musical inspirado en su vida titulado ‘Dolly’, recuerda la nota.

La Dolly Parton’s Imagination Library es un programa de donación de libros que envía libros gratuitos a niños desde su nacimiento hasta que comienzan la escuela.

Parton es considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia.

Dolly Parton tenía 80 años. La actriz murió por complicaciones de salud. Fue una de las cantantes más populares en Estados Unidos.
1 / 12 | Adiós a Dolly Parton: la eterna "reina del country". Dolly Parton tenía 80 años. - Timothy D. Easley
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Dolly PartonEmpire State BuildingfallecimientoMúsica
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