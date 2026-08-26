El Empire State Building se iluminará de color rosa en tributo a Dolly Parton

El emblemático Empire State Building de Nueva York se iluminará de color rosa este martes en tributo a la legendaria cantante Dolly Parton, que murió hoy, a los 80 años de edad.

Las luces del famoso rascacielos homenajearán a la cantante, compositora, actriz, filántropa e icono de la música country, así como a su organización benéfica, Dolly Parton’s Imagination Library, según un comunicado.

La autora e intérprete de ‘Jolene’ y ‘I Will Always Love You’ anunció que padecía problemas de salud en otoño de 2025, meses después de cancelar una serie de conciertos previstos en Las Vegas.

1 / 17 | Dolly Parton celebra sus 80 años: su trayectoria en fotos. La cantante, escritora y filántropa estadounidense Dolly Parton (1946, Tennesse), la reina de la música country con una carrera de más de seis décadas y una mujer venerada en su país nata, cumple hoy 80 años alejada de los focos por sus problemas de salud. - REED SAXON 1 / 17 Dolly Parton celebra sus 80 años: su trayectoria en fotos La cantante, escritora y filántropa estadounidense Dolly Parton (1946, Tennesse), la reina de la música country con una carrera de más de seis décadas y una mujer venerada en su país nata, cumple hoy 80 años alejada de los focos por sus problemas de salud. REED SAXON Compartir

Su muerte, anunciada por su sobrino Bryan Seaver en Instagram, ocurre tres días después de que asegurase en una entrevista con la revista People que seguía trabajando, pese a estar lidiando con su salud.

La carrera de Parton abarcó décadas e incluyó premios Grammy, películas y, más adelante, un musical inspirado en su vida titulado ‘Dolly’, recuerda la nota.

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La Dolly Parton’s Imagination Library es un programa de donación de libros que envía libros gratuitos a niños desde su nacimiento hasta que comienzan la escuela.

Parton es considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia.