Expareja de Ninel Conde responde a sus acusaciones: “El bótox ya le está afectando la memoria”

José Manuel Figueroa no se quedó callado ante los cuestionamientos de su expareja Ninel Conde, con quien mantuvo un mediático romance hace más de 20 años, pero que ha revivido la “Bombón asesino” en su nuevo documental: “Ninel Conde Sin Filtro”, de ViX, en el que revela supuestos episodios de violencia junto al hijo de Joan Sebastian.

José Manuel y Ninel mantuvieron un romance durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, y aunque se hablaba en aquel momento de que podían llegar al altar, dos décadas después, José Manuel aclara que nunca vio en Ninel que quisiera ser madre ni tampoco formar una familia, algo que sí vio en Angélica Vale, quien fue su pareja después de Ninel.

El cantante aclaró cómo fueron las cosas con relación a Ninel y a Angélica Vale, e incitó a la prensa a que si no le creen a él, le vayan a preguntar a Angélica.

“Si no me creen a mí vayan y pregúntenle a Angélica, yo creo que Angélica les va a decir de la relación que tuvimos tan seria”, dijo.

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Sobre lo que ocurrió una vez que Ninel llegó a casa de José Manuel y Angélica Vale lo llamó, José Manuel enfatizó que las cosas no ocurrieron como ella dice, y consideró que el bótox que Ninel se ha puesto podría estarle afectando la memoria.

Sobre Ninel agregó que se ve desesperada de no poder enfrentar el espejo ante la edad y aceptar su realidad que no tiene nada de malo,“envejecer con dignidad”.

Sobre las agresiones y la supuesta violencia que vivieron juntos, José Manuel aseguró que tiene testigos de que no fue así, sin embargo, no piensa actuar legalmente contra Ninel, pues afirma que a él las mujeres no le creen, las leyes tampoco, ni las redes sociales ni en los medios de comunicación.

Ninel Conde y José Manuel Figueroa. (El Universal / GDA)