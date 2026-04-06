“Aprovecharé la anestesia”: Ninel Conde revela sus próximas cirugías

Ninel Conde, conocida popularmente como el “Bombón Asesino”, ha vuelto a captar la atención de sus seguidores tras anunciar que próximamente se someterá a una nueva intervención quirúrgica según declaraciones hechas al programa mexicano “Hoy”.

Aunque la razón primordial -esta vez- es un tema de salud, ya que por recomendación médica debe sustituir sus implantes de seno tras haber pasado más de 10 años con ellos para evitar una posible ruptura por desgaste, la artista no piensa entrar al quirófano solo por necesidad médica.

Fiel a su estilo y bajo la premisa de que “la anestesia se aprovecha”, Conde reveló que utilizará el mismo procedimiento para realizarse un ajuste estético adicional: una “raspadita” en la cintura (remodelación costal: fractura parcial de costillas inferiores para estrechar su cintura).

La cantante justificó este nuevo retoque argumentando que su saturada agenda de trabajo le impide dedicar el tiempo suficiente al ejercicio, por lo que espera concretar esta cirugía doble en algún momento de este año.