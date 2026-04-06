Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Aprovecharé la anestesia”: Ninel Conde revela sus próximas cirugías

La cantante justificó un nuevo retoque estético ya que por su agenda de trabajo no cuenta con el tiempo suficiente para el ejercicio

6 de abril de 2026 - 3:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ninel Conde sorprendió con un vestido entallado con pedrería y cristales. (AP)
Ninel Conde (Archivo)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Ninel Conde, conocida popularmente como el “Bombón Asesino”, ha vuelto a captar la atención de sus seguidores tras anunciar que próximamente se someterá a una nueva intervención quirúrgica según declaraciones hechas al programa mexicano “Hoy”.

RELACIONADAS

Aunque la razón primordial -esta vez- es un tema de salud, ya que por recomendación médica debe sustituir sus implantes de seno tras haber pasado más de 10 años con ellos para evitar una posible ruptura por desgaste, la artista no piensa entrar al quirófano solo por necesidad médica.

Fiel a su estilo y bajo la premisa de que “la anestesia se aprovecha”, Conde reveló que utilizará el mismo procedimiento para realizarse un ajuste estético adicional: una “raspadita” en la cintura (remodelación costal: fractura parcial de costillas inferiores para estrechar su cintura).

La cantante justificó este nuevo retoque argumentando que su saturada agenda de trabajo le impide dedicar el tiempo suficiente al ejercicio, por lo que espera concretar esta cirugía doble en algún momento de este año.

A lo largo de los años, especialistas en medicina estética han identificado en Conde cambios que sugieren otros procedimientos: bichectomía (extracción de grasa en mejillas), mentoplastia, levantamiento de cejas, blefaroplastia (párpados); marcación mandibular, lipoescultura, implantes de seno, marcaje abdominal, implantes de glúteos y remodelación costal. Todo esto, además de uso de bótox, ácido hialurónico (fillers) y aparatología para mantener la firmeza de su rostro.

Tags
Cirugías estéticasCirugía plásticaNinel Conde
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 6 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: