Ninel Conde y Wendy Guevara se encuentran tras comentario transfóbico del “bombón asesino”
La actriz y cantante se disculpó con la conductora durante la post gala de “La casa de los famosos México 2”
4 de septiembre de 2025 - 1:43 PM
4 de septiembre de 2025 - 1:43 PM
Tras la reciente gala de “La casa de los famosos México 2”, uno de los momentos más comentados fue el esperado encuentro entre Ninel Conde y Wendy Guevara.
El junte se dio luego de que el “Bombón Asesino” dijera un comentario que muchos consideraron transfóbico y que generó revuelo entre los seguidores del “reality show”. La atención mediática se centró en la reacción de ambas participantes, quienes finalmente intercambiaron palabras en un ambiente de aparente conciliación.
Ambos personajes se mostraron respetuosos y dejaron atrás cualquier tensión. La interacción, lejos de ser confrontativa, permitió que Conde ofreciera una disculpa directa, mientras Guevara aceptaba la situación con cordialidad.
La ganadora de la primera temporada d ela competencia expresó: “Esta es tu casa y cuando quieras venir este es tu foro y puedes venir a hacer el desmadre que quieras, de verdad. Te lo agradezco por venir”.
Por su parte, la intérprete de “Alma Rey” en la telenovela “Rebelde” respondió: “Eres una reina, nunca nunca ha sido mi intención hacer un comentario que te incomode, sabes que uno sale de aquí atontado y de pronto uno dice cosas o facts sin pensar de pronto en detalles, pero sabes que te adoro y te admiramos porque eres la chingona de este programa”.
Finalmente, Guevara cerró el momento con tranquilidad asegurándole a Conde que no tenía nada de qué disculparse.
“No te preocupes, no hay nada de lo que te tenga que disculpar”, dijo.
La actriz se pronunció en redes sociales para aclarar un comentario que fue interpretado como transfóbico hacia la creadora de contenido. La controversia surgió cuando Conde afirmó que “ninguna mujer ha ganado” el “reality show”, lo que muchos consideraron una invalidación del triunfo de la conductora, quien es una mujer trans.
A través de sus historias de Instagram, la cantante explicó que sus palabras fueron malinterpretadas.
“Cuando dije que no había ganado una mujer en ‘La casa de los famosos’ me refería a una mujer biológica, jamás fue para invalidar a Wendy, para mí es una reina, merece todo mi respeto y es una ganadora con un ángel impresionante”, comentó.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: