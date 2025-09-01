Opinión
1 de septiembre de 2025
Ninel Conde tendría que pagar multa por sus declaraciones sobre “La casa de los famosos México”

La cantante y actriz aseguró que su salida fue una planificada con la producción del “reality show”

1 de septiembre de 2025 - 2:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ninel Conde en "La casa de los famosos México 3". (Facebook)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Luego de afirmar que su eliminación de “La casa de los famosos México 3” estuvo pactada en su contrato desde el inicio del programa, Ninel Conde podría ser sometida al pago de una multa de 500 mil pesos mexicanos (26,861 dólares).

Según la revista TV y Novelas, la cantante y actriz recibió una carta donde TelevisaUnivision le exige aclarar sus recientes declaraciones sobre el “reality” de convivencia.

"Ninel está muy preocupada, no quiere meterse en líos legales ni contratar abogados; lo único que busca es que la perdonen", reveló una amiga de la artista al medio.

Conde había confesado en una transmisión en vivo en Instagram que ella misma decidió abandonar la competencia, restándole importancia a las votaciones del público.

Otra fuente también contó: “Le pidieron que borre de inmediato todas las publicaciones y entrevistas donde dijo eso. Además, tiene que ofrecer una disculpa pública en los mismos lugares donde ventiló el tema. Y como si fuera poco, le advirtieron que deberá pagar más de medio millón de pesos como penalización“.

A mediados de agosto, la intérprete de “El bombón asesino” se convirtió en la tercera eliminada de la nueva temporada de “La casa de los famosos México”. Mientras, los votos salvaron a El Guana, Facundo, Alexis Ayala y Mar Contreras.

Tags
La casa de los famososMéxicoNinel CondeDemanda
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
