Kunno se apunta una victoria en las batallas de aura y vuelve a conquistar las redes sociales

Kunno ha encontrado una nueva forma de permanecer en el centro de la cultura digital. El creador de contenido mexicano, que alcanzó la fama internacional durante la pandemia gracias a su característica “Kunno Caminata”, se convirtió esta semana en uno de los protagonistas de las llamadas batallas de aura, una tendencia nacida en redes sociales que ha comenzado a trasladarse a espacios públicos y a convocar a cientos de jóvenes.

El influencer participó en una competencia celebrada en la Alameda Central de Ciudad de México y, según los vídeos difundidos por asistentes y medios locales, terminó llevándose la victoria. Su presentación incluyó algunos de los movimientos que lo han distinguido durante años: caminatas, gestos teatrales y una serie de improvisaciones que provocaron gritos y aplausos del público.

El momento rápidamente se volvió viral en TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios compartieron clips de su actuación y reaccionaron con comentarios que iban desde la sorpresa hasta el humor. Algunos internautas incluso lo calificaron como el “rey de farmear aura” y señalaron que su estilo encaja naturalmente con esta nueva tendencia.

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¿Qué son las batallas de aura?

La expresión “farmear aura” proviene de la mezcla de dos conceptos populares en internet. El primero, “farmear”, nace del lenguaje de los videojuegos y hace referencia a acumular puntos, experiencia o recursos mediante acciones repetidas. El segundo, “aura”, se utiliza entre los jóvenes para describir el carisma, la presencia o la energía que proyecta una persona.

La combinación de ambos términos ha dado origen a competencias informales en las que los participantes buscan demostrar quién posee más estilo, seguridad y capacidad para atraer la atención del público. Las reglas son simples: una persona sale al centro, ejecuta movimientos, poses o gestos llamativos y la audiencia decide quién “gana más aura”.

Lo que comenzó como un meme en internet ha evolucionado hasta convertirse en encuentros masivos en distintos puntos de México y otros países de América Latina. En estos espacios, los participantes transforman referencias virales y códigos digitales en espectáculos presenciales que después regresan a las redes en forma de vídeos virales.

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El regreso perfecto para Kunno

Para muchos observadores, la presencia de Kunno en una batalla de aura parecía inevitable. Su trayectoria como creador de contenido ha estado ligada precisamente a la construcción de una imagen basada en la confianza, el espectáculo y la capacidad de generar tendencias.