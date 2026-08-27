El show de Luis Raúl “¡Estoy vivo k-brones!” se va de gira teatral

El productor José Dueño anunció que el espectáculo de “Luis Raúl Estoy Vivo K-bron@s” se va de gira por diferentes municipios de Puerto Rico y a ciudades en Estados Unidos.

“Queremos emular lo que hacía Luis Raúl. Él presentaba sus espectáculos en diferentes teatros alrededor de la isla para darle oportunidad a aquellos que se les hacía difícil llegar al área Metro. Queremos que todo Puerto Rico le rinda homenaje, disfrute y ría con esta obra teatral, y se lleve un mensaje positivo lleno de amor y respeto”, expresa el productor Dueño, en declaraciones escritas.

Hasta el momento, las fechas separadas en Puerto Rico son el 13 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Caguas y 14 de noviembre en el Complejo Ferial de Ponce.

La venta de boletos para estas funciones comienza este próximo sábado, 29 de agosto a través de www.pietix.com

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A medida que se sumen fechas, la producción anunciaría los teatros que visite. Esto incluye teatros en Estados Unidos donde se perfila Orlando, Florida, como el primer destino fuera de Estados Unidos.

En esta obra, el fenecido comediante Luis Raúl cobra vida, mediante el uso de la inteligencia artificial y comparte con sus entrañables amigos: Silverio Pérez que tuvo a cargo escribir la pieza, además de ser su amigo y mentor, Gil René, otro gran colega que dirige la pieza, la cantante y actriz Gisselle Ortiz, y los actores Tita Guerrero y Herbert Cruz.

Este espectáculo honra la memoria del eterno “Rey del Stand Up Comedy”, quien falleció hace 12 años, pero que continúa en la mente de todos los que disfrutaron de sus personajes y sus espectáculos. La producción está liderada por Dueño y Ángel Sepúlveda para Seba Rock Entertainment.