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Juan Dávila llega por primera vez a Puerto Rico con “El Palacio del Pecado”

El comediante español se presentará este domingo en el Teatro Francisco Arriví

27 de agosto de 2026 - 12:02 PM

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El comediante español Juan Dávila se presentará por primera vez en Puerto Rico este domingo con su espectáculo El Palacio del Pecado. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La comedia española tendrá este domingo su primer encuentro con el público puertorriqueño de la mano de Juan Dávila, quien llegará por primera vez a la Isla con su espectáculo “El Palacio del Pecado”.

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La función está pautada para las 6:00 p.m. en el Teatro Francisco Arriví y, a pocos días de su presentación, se encuentra prácticamente “sold out”, de acuerdo con los productores del evento.

Dávila ha construido su propuesta alrededor de un elemento que hace que cada presentación sea distinta, la interacción directa con quienes asisten al evento. En “El Palacio del Pecado”, la improvisación, las ocurrencias que surgen durante la función y la participación del público forman parte del espectáculo.

El comediante comenzó a ganar notoriedad en España a través de presentaciones en teatros que rápidamente fueron llenándose hasta convertirse en una propuesta con presencia en otros mercados internacionales. Su humor parte de situaciones cotidianas y las lleva hacia la improvisación, con el público como parte activa de la experiencia.

Antes de dedicarse profesionalmente a la comedia, Dávila trabajó como policía en España. Posteriormente decidió cambiar de rumbo para dedicarse al humor, una decisión que dio paso a una carrera que lo ha llevado a presentarse ante grandes audiencias y a reunir una comunidad de millones de seguidores en sus plataformas digitales.

La llegada de “El Palacio del Pecado” representa también la expansión de su espectáculo hacia el público puertorriqueño, que tendrá la oportunidad de conocer en vivo una propuesta que ha ganado popularidad en España.

Tags
Teatro Francisco ArrivíComediaEspaña
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