De qué murió Tim Curry, actor de It y de The Rocky Horror Picture Show

Tim Curry murió este martes en su casa de Los Ángeles a los 80 años. La noticia, confirmada por el medio estadounidense TMZ, cierra un capítulo importante en la historia del cine, donde el actor británico destacó por sus interpretaciones de personajes oscuros y complejos.

El intérprete enfrentó durante los últimos 14 años un estado de salud delicado tras sufrir un derrame cerebral en 2012 que limitó su movilidad y su capacidad de habla. Fuentes oficiales informaron que la policía acudió a su domicilio la noche del martes, momento en el cual verificó su deceso.

La trayectoria de Curry comenzó en Cheshire, Inglaterra, donde nació el 19 de abril de 1946. Aunque inició su formación como cantante, la actuación captó rápidamente su atención. El año 1975 representó un hito en su carrera gracias a la película The Rocky Horror Picture Show, bajo la dirección de Jim Sharman. Curry encarnó al Dr. Frank-N-Furter, rol que ya ejecutaba en el teatro. Pese al traspié comercial inicial de la obra, el paso del tiempo convirtió al filme en una pieza de culto. El actor reveló que su participación resultó vital para su crecimiento profesional, dado que él propuso el uso de zapatos de plataforma con lentejuelas y desarrolló técnicas personales de maquillaje.

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Curry comenzó su carrera actoral en los escenarios, dedicándose principalmente al teatro. (Archivo)

El talento de Curry para los villanos definió gran parte de su filmografía, ya que en 1990 alcanzó notoriedad mundial al interpretar a Pennywise en la adaptación televisiva de la novela It, de Stephen King. Su registro actoral incluyó además papeles en cintas como Annie, Leyenda, Mi pobre angelito 2 y Los tres mosqueteros. Además, prestó su voz a diversos personajes animados. A pesar de estos éxitos, el actor confesó ante la prensa su frustración por no haber interpretado a Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, papel que finalmente recayó en Anthony Hopkins.

El episodio médico de 2012 alteró su vida de manera drástica, ante lo que Curry relató en una entrevista con Ben Mankiewicz para la CBS cómo un masaje rutinario desencadenó la alerta: “Me estaban dando un masaje, y el masajista me dijo: ‘Estoy preocupado por ti. Creo que deberíamos llamar a un médico’. Me sentía bien. No tenía ningún síntoma. No me dolía nada. Pensé que era una tontería, pero esa llamada lo cambió todo”. El diagnóstico confirmó un derrame cerebral, una situación que generó temor en el actor debido a los antecedentes familiares con su propio padre, quien murió a temprana edad tras sufrir un evento similar.

Los años posteriores al incidente exigieron una rehabilitación constante y la recuperación del habla permitió a Curry continuar con trabajos de doblaje, aunque el camino resultó complejo. Su reaparición pública ocurrió en 2016 durante la celebración de los 40 años de The Rocky Horror Picture Show. En aquel encuentro, el actor compartió sus reflexiones sobre la muerte y la resiliencia personal. Sobre su condición física tras el derrame, comentó: “Estoy en esta ridícula silla, todavía no puedo caminar. No podré cantar ni bailar próximamente. Tengo serios problemas con mi pierna izquierda. Pero el humor me salvó. Es parte de mi ADN”.

Una serie de accidentes cerebrovasculares lo dejaron dependiente de una silla de ruedas para moverse y su tiempo en las pantallas quedó practicamente terminado, más allá de una serie de apariciones especiales, como en el aniversario número 40 de "The Rocky Horror Picture Show". (Archivo)