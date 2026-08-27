SR Family se despide del teatro
La producción se presentará una vez más en el Centro de Bellas Artes en Santurce
27 de agosto de 2026 - 8:00 AM
27 de agosto de 2026 - 8:00 AM
La comedia teatral “SR Family: Ni Santos Ni Perfectos”, se despedirá de la cartelera local.
Por petición popular se abre la última función de la producción para el sábado 26 de septiembre a las 8:00 p.m. en la Sala Teatro René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.
La familia compuesta por Liliana, Alix y Valentina que se destaca en las redes sociales también ha logrado conquistar a la audiencia teatral. Entre parodias, música y diálogos que provocan carcajadas, esta pareja moderna lucha por mantener la paz en casa, sobrevivir al matrimonio y encontrar el balance entre el amo y el caos familiar.
“SR Family: Ni Santos Ni Perfectos” es una producción para todas las edades. Es una invitación a reírnos de nuestras propias imperfecciones, hablar del perdón y celebrar que en la diferencia está la magia de una familia real.
Los boletos ya están a la venta en Ticketera, Ticketcenter y en la boletería de Bellas Artes.
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