SR Family se despide del teatro

La comedia teatral “SR Family: Ni Santos Ni Perfectos”, se despedirá de la cartelera local.

Por petición popular se abre la última función de la producción para el sábado 26 de septiembre a las 8:00 p.m. en la Sala Teatro René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

La familia compuesta por Liliana, Alix y Valentina que se destaca en las redes sociales también ha logrado conquistar a la audiencia teatral. Entre parodias, música y diálogos que provocan carcajadas, esta pareja moderna lucha por mantener la paz en casa, sobrevivir al matrimonio y encontrar el balance entre el amo y el caos familiar.

“SR Family: Ni Santos Ni Perfectos” es una producción para todas las edades. Es una invitación a reírnos de nuestras propias imperfecciones, hablar del perdón y celebrar que en la diferencia está la magia de una familia real.