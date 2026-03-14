“The SR Family” se va de gira

La reconocida familia “The SR Family” ofrecerán una experiencia única entre carcajadas y reflexiones, en “SR Family : Ni santos ni perfectos”, ahora por varios pueblos.

Quienes por la distancia no pudieron llegar a las funciones anteriores tendrán la oportunidad de vivir esta experiencia pues, el show anunció que se va de gira.

Liliana, Alix y Valentina llegarán el sábado 14 de marzo al teatro José A. Monrouzeau de Hatillo; el 28 de marzo al Teatro América de Vega Baja y el 11 de abril se presentarán en el Teatro Ideal de Yauco. Estarán también en el Teatro Lugo Emanuelli de Fajardo el 18 de abril; el 2 de mayo al Teatro Juventud de Lajas, el 9 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Humacao; el sábado 16 de mayo en el Teatro Ernesto Ramos Antonini de Barceloneta; en el Centro de Bellas de San Sebastián el 23 de mayo finalizando esta gira el domingo 24 de mayo en el Teatro Vicente Murga de Ponce.

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Serán nueve las oportunidades de conocer como Liliana, Alix y Valentina, entre diálogos chispeantes y situaciones inesperadas, mantienen la armonía y equilibrio en el hogar entre el amor, ternura y la locura familiar que nos puede traer la convivencia del día a día.

En estas presentaciones “SR Family” busca que los asistentes creen conciencia sobre la importancia del perdón, del amor, las pequeñas imperfecciones que hacen grande a las relaciones y la grandeza de respetar y celebrar las diferencia entre las personas.