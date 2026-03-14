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“The SR Family” se va de gira

“SR Family : Ni santos ni perfectos” se presentará en nueve pueblos

14 de marzo de 2026 - 10:08 AM

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Alix Santiago, su esposa Liliana Ramos y su hija Valentina. (Pablo Martínez Rodríguez)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La reconocida familia “The SR Family” ofrecerán una experiencia única entre carcajadas y reflexiones, en “SR Family : Ni santos ni perfectos”, ahora por varios pueblos.

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Quienes por la distancia no pudieron llegar a las funciones anteriores tendrán la oportunidad de vivir esta experiencia pues, el show anunció que se va de gira.

Liliana, Alix y Valentina llegarán el sábado 14 de marzo al teatro José A. Monrouzeau de Hatillo; el 28 de marzo al Teatro América de Vega Baja y el 11 de abril se presentarán en el Teatro Ideal de Yauco. Estarán también en el Teatro Lugo Emanuelli de Fajardo el 18 de abril; el 2 de mayo al Teatro Juventud de Lajas, el 9 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Humacao; el sábado 16 de mayo en el Teatro Ernesto Ramos Antonini de Barceloneta; en el Centro de Bellas de San Sebastián el 23 de mayo finalizando esta gira el domingo 24 de mayo en el Teatro Vicente Murga de Ponce.

Serán nueve las oportunidades de conocer como Liliana, Alix y Valentina, entre diálogos chispeantes y situaciones inesperadas, mantienen la armonía y equilibrio en el hogar entre el amor, ternura y la locura familiar que nos puede traer la convivencia del día a día.

En estas presentaciones “SR Family” busca que los asistentes creen conciencia sobre la importancia del perdón, del amor, las pequeñas imperfecciones que hacen grande a las relaciones y la grandeza de respetar y celebrar las diferencia entre las personas.

Los boletos están disponibles en Ticketera.

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Teatro
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