SR Family llegará al teatro

Entre diálogos chispeantes y situaciones inesperadas que provocarán las carcajadas de todos, llega al Centro de Bellas Artes de Santurce la reconocida familia The SR Family en el espectáculo "SR FAMILY: Ni Santos Ni Perfectos".

El espectáculo del sábado 29 de noviembre a las 8:00 de la noche, fue vendido en su totalidad, por lo que la producción adelantó que abrirán una segunda función mañana. La segunda fecha será el 30 de noviembre a las 4:00 p.m.

Los asistentes serán testigos de todos los intentos de esta peculiar familia por mantener la armonía en el hogar, sobrevivir a las sorpresas del matrimonio y encontrar el equilibrio perfecto entre el amor y la locura familiar.

“SR FAMILY: Ni Santos Ni Perfectos" es un espectáculo para todas edades, donde Liliana, Alix y Valentina, se embarcan en una travesía llena de malentendidos, ocurrencias y momentos de ternura que convertirán esta experiencia en una memorable y de reflexión.

En este espectáculo familiar se explora la vida cotidiana de una pareja moderna, resaltando las pequeñas imperfecciones que hacen grandes las relaciones y la importancia de celebrar con respeto las diferencias entre las personas.

Esta es una invitación a reír y a concienciar sobre el perdón y el amor mediante pasos de comedia, parodias y música, una oportunidad para identificarse con las situaciones más divertidas y sinceras de una vida familiar.