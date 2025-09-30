Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
30 de septiembre de 2025
84°nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

SR Family llegará al teatro

“SR FAMILY: Ni Santos Ni Perfectos” se presentará en el Centro de Bellas Artes de Santurce

30 de septiembre de 2025 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
SR Family ofrecerá el primer show el 29 de noviembre. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Entre diálogos chispeantes y situaciones inesperadas que provocarán las carcajadas de todos, llega al Centro de Bellas Artes de Santurce la reconocida familia The SR Family en el espectáculo "SR FAMILY: Ni Santos Ni Perfectos".

RELACIONADAS

El espectáculo del sábado 29 de noviembre a las 8:00 de la noche, fue vendido en su totalidad, por lo que la producción adelantó que abrirán una segunda función mañana. La segunda fecha será el 30 de noviembre a las 4:00 p.m.

Los asistentes serán testigos de todos los intentos de esta peculiar familia por mantener la armonía en el hogar, sobrevivir a las sorpresas del matrimonio y encontrar el equilibrio perfecto entre el amor y la locura familiar.

“SR FAMILY: Ni Santos Ni Perfectos" es un espectáculo para todas edades, donde Liliana, Alix y Valentina, se embarcan en una travesía llena de malentendidos, ocurrencias y momentos de ternura que convertirán esta experiencia en una memorable y de reflexión. 

En este espectáculo familiar se explora la vida cotidiana de una pareja moderna, resaltando las pequeñas imperfecciones que hacen grandes las relaciones y la importancia de celebrar con respeto las diferencias entre las personas.

Esta es una invitación a reír y a concienciar sobre el perdón y el amor mediante pasos de comedia, parodias y música, una oportunidad para identificarse con las situaciones más divertidas y sinceras de una vida familiar.

Los boletos están disponibles en Ticketera, Ticketcenter y en la boletería del Bellas Artes. Es una producción de Alexandra LLC.

Tags
Centro de Bellas Artes de Santurce
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: