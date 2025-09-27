Microteatro en Abracadabra Café

Fragoso Performing Arts Studio anunció la presentación de dos piezas de microteatro escritas por la reconocida dramaturga puertorriqueña Alejandra Ramos Riera: “Buscando el norte” y “Makeup”.

Las obras serán interpretadas por los estudiantes Amaia Fiol, María Fernanda Amador, Zaida Ramos y Jafet Marrero “Influenzando”, bajo la dirección de Jianna Pagán y la producción de Norwill Fragoso. Esta iniciativa busca que los estudiantes tengan la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en clase, enfrentándose a un público real y desarrollando sus destrezas escénicas en un formato profesional.

“El propósito de este proyecto es que nuestros estudiantes vivan la experiencia completa de crear un personaje, ensayar y finalmente presentarlo en escena. El microteatro es un formato ágil y poderoso que les permite explorar distintos matices en poco tiempo”, expresó la dirección de Fragoso Performing Arts Studio.

Los boletos para disfrutar de estas funciones ya están disponibles a través de Ticketera.com.

Las funciones serán el 1 y 2 de octubre a las 7:00 p.m., en Abracadabra Café.