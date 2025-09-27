Opinión
27 de septiembre de 2025
88°lluvia ligera
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Microteatro en Abracadabra Café

Las obras serán interpretadas por los estudiantes de Fragoso Performing Arts Studio

27 de septiembre de 2025 - 1:03 PM

Microteatro en Abracadabra Café. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Fragoso Performing Arts Studio anunció la presentación de dos piezas de microteatro escritas por la reconocida dramaturga puertorriqueña Alejandra Ramos Riera: “Buscando el norte” y “Makeup”.

Las obras serán interpretadas por los estudiantes Amaia Fiol, María Fernanda Amador, Zaida Ramos y Jafet Marrero “Influenzando”, bajo la dirección de Jianna Pagán y la producción de Norwill Fragoso. Esta iniciativa busca que los estudiantes tengan la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en clase, enfrentándose a un público real y desarrollando sus destrezas escénicas en un formato profesional.

“El propósito de este proyecto es que nuestros estudiantes vivan la experiencia completa de crear un personaje, ensayar y finalmente presentarlo en escena. El microteatro es un formato ágil y poderoso que les permite explorar distintos matices en poco tiempo”, expresó la dirección de Fragoso Performing Arts Studio.

Los boletos para disfrutar de estas funciones ya están disponibles a través de Ticketera.com.

Las funciones serán el 1 y 2 de octubre a las 7:00 p.m., en Abracadabra Café.

Con esta propuesta, Fragoso Performing Arts Studio reafirma su compromiso con la formación artística y con el desarrollo de nuevas generaciones de intérpretes en Puerto Rico.

Teatro
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
